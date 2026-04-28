Жилой комплекс ISATIS HILLSIDE

Аканту, Северный Кипр
$150,875
$2,694/м²
ID: 36529
Дата обновления: 07.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту
  • Адрес
    Kibris Gardens Yolu

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

HILLSIDE by ISATIS — Бутик-жилой комплекс всего в нескольких минутах от моря

Погрузитесь в суть бутик-отеля, живущего среди безмятежной прибрежной атмосферы нашего приморского проекта роскоши. Независимо от того, отдыхаете ли вы под солнцем у бассейна, путешествуете по зеленым джунглям или наслаждаетесь нашими роскошными удобствами, каждое мгновение обещает незабываемое путешествие.

Всего в 500 метрах от солнечных средиземноморских пляжей.

Здесь вы получаете лучшее из обоих миров — мирное, личное убежище, которое держит вас в нескольких мгновениях от всего, что вам нужно.

Концепция проекта

HILLSIDE - это эксклюзивный бутик-жилой комплекс, в котором находится всего 102 тщательно спроектированных квартиры - каждая из которых вдумчиво расположена, чтобы предложить захватывающий вид на море прямо из вашей гостиной.

HILLSIDE предлагает два разных типа квартир в двухэтажном многоквартирном доме:

Студио-квартира
• Однокомнатная квартира

Каждая резиденция в HILLSIDE завершена по самым высоким стандартам, сочетая современный дизайн с премиальными материалами, чтобы создать исключительный опыт прибрежной жизни.

удобства

Hillside был продуманно разработан, чтобы предложить жителям изысканный и полный спектр удобств, предназначенных для повышения повседневной жизни.

Различные крытые / наружные бассейны
Сауна
гимн
кафе
Детская игровая площадка
Прием

План выплат

Поскольку проект находится в стадии строительства, существует гибкий вариант оплаты:

40% первоначальный взнос
30% беспроцентные платежи в течение 12 месяцев до передачи ключа
30% беспроцентные платежи в течение 12 месяцев после передачи ключа

