Квартира в новостройке NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

О проекте

K Islands — это жилой курорт на берегу моря в стиле тропического острова, расположенный в Татлысу, Северный Кипр, и построенный компанией Kensington Cyprus. Проект с непрерывным видом на пляж и первоклассным расположением у моря сочетает природную красоту с роскошным образом жизни. Разработан для комфорта, отдыха и инвестиций, он является идеальным выбором для тех, кто хочет приобрести недвижимость напрямую у застройщика.

Ключевые особенности

Расположение у моря с прямым доступом к песчаной бухте

Потрясающий вид на море и горы из каждой резиденции

Низкоэтажная архитектура, окружённая тропическим ландшафтом

Курортные удобства для оздоровления, отдыха и развлечений

Разработчик — надёжная компания Kensington Cyprus

Доступные типы квартир

Студии

Апартаменты с 1 спальней

Пентхаусы с 1 спальней

Виллы на острове с 1 спальней

Таунхаусы с 1 спальней

Преимущества расположения

Прямой выход к частной песчаной бухте

15 минут до гольф-клуба Korineum в Эсентепе

40 минут до Кирении и Фамагусты

75 минут до аэропорта Ларнака

Рядом магазины, кафе и пешеходные тропы

Удобства

Бистро и бар у бассейна

СПА и оздоровительный центр с сауной и паровой баней

Крытый подогреваемый бассейн с технологией морской воды

Фитнес-центр, зоны йоги и медитации

Водные виды спорта и травяные сады

Детский клуб, игровые площадки, дорожки для прогулок и велопоездок

Эксклюзивный клубный дом K Islands с лаунж-зоной

Условия оплаты

35% — первоначальный взнос при подписании договора (за вычетом брони), оставшиеся 65% — беспроцентная рассрочка на 36 месяцев. Скидка 5% при полной оплате на момент подписания договора. Ежемесячные или ежеквартальные платежи.

Почему стоит инвестировать в K Islands, Татлысу

Покупка квартиры напрямую у застройщика с отличным расположением у моря, высококачественной отделкой и гибкими планами рассрочки — это выгодная инвестиция для покупателей из Великобритании и Европы.

О нас

DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему Северному Кипру и за его пределами.