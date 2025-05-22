Квартира в новостройке NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

О проекте
K Islands — это жилой курорт на берегу моря в стиле тропического острова, расположенный в Татлысу, Северный Кипр, и построенный компанией Kensington Cyprus. Проект с непрерывным видом на пляж и первоклассным расположением у моря сочетает природную красоту с роскошным образом жизни. Разработан для комфорта, отдыха и инвестиций, он является идеальным выбором для тех, кто хочет приобрести недвижимость напрямую у застройщика.
Ключевые особенности
Расположение у моря с прямым доступом к песчаной бухте
Потрясающий вид на море и горы из каждой резиденции
Низкоэтажная архитектура, окружённая тропическим ландшафтом
Курортные удобства для оздоровления, отдыха и развлечений
Разработчик — надёжная компания Kensington Cyprus
Доступные типы квартир
Студии
Апартаменты с 1 спальней
Пентхаусы с 1 спальней
Виллы на острове с 1 спальней
Таунхаусы с 1 спальней
Преимущества расположения
Прямой выход к частной песчаной бухте
15 минут до гольф-клуба Korineum в Эсентепе
40 минут до Кирении и Фамагусты
75 минут до аэропорта Ларнака
Рядом магазины, кафе и пешеходные тропы
Удобства
Бистро и бар у бассейна
СПА и оздоровительный центр с сауной и паровой баней
Крытый подогреваемый бассейн с технологией морской воды
Фитнес-центр, зоны йоги и медитации
Водные виды спорта и травяные сады
Детский клуб, игровые площадки, дорожки для прогулок и велопоездок
Эксклюзивный клубный дом K Islands с лаунж-зоной
Условия оплаты
35% — первоначальный взнос при подписании договора (за вычетом брони), оставшиеся 65% — беспроцентная рассрочка на 36 месяцев. Скидка 5% при полной оплате на момент подписания договора. Ежемесячные или ежеквартальные платежи.
Почему стоит инвестировать в K Islands, Татлысу
Покупка квартиры напрямую у застройщика с отличным расположением у моря, высококачественной отделкой и гибкими планами рассрочки — это выгодная инвестиция для покупателей из Великобритании и Европы.
О нас
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему Северному Кипру и за его пределами.