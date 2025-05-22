  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  Квартира в новостройке NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Квартира в новостройке NCP-147 - K Islands is a tropical island–inspired

Аканту, Северный Кипр
от
$261,790
;
24
Адрес
Параметры
Описание
Квартиры
Медиа
ID: 27414
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

О проекте
K Islands — это жилой курорт на берегу моря в стиле тропического острова, расположенный в Татлысу, Северный Кипр, и построенный компанией Kensington Cyprus. Проект с непрерывным видом на пляж и первоклассным расположением у моря сочетает природную красоту с роскошным образом жизни. Разработан для комфорта, отдыха и инвестиций, он является идеальным выбором для тех, кто хочет приобрести недвижимость напрямую у застройщика.

Ключевые особенности

  • Расположение у моря с прямым доступом к песчаной бухте

  • Потрясающий вид на море и горы из каждой резиденции

  • Низкоэтажная архитектура, окружённая тропическим ландшафтом

  • Курортные удобства для оздоровления, отдыха и развлечений

  • Разработчик — надёжная компания Kensington Cyprus

Доступные типы квартир

  • Студии

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Пентхаусы с 1 спальней

  • Виллы на острове с 1 спальней

  • Таунхаусы с 1 спальней

Преимущества расположения

  • Прямой выход к частной песчаной бухте

  • 15 минут до гольф-клуба Korineum в Эсентепе

  • 40 минут до Кирении и Фамагусты

  • 75 минут до аэропорта Ларнака

  • Рядом магазины, кафе и пешеходные тропы

Удобства

  • Бистро и бар у бассейна

  • СПА и оздоровительный центр с сауной и паровой баней

  • Крытый подогреваемый бассейн с технологией морской воды

  • Фитнес-центр, зоны йоги и медитации

  • Водные виды спорта и травяные сады

  • Детский клуб, игровые площадки, дорожки для прогулок и велопоездок

  • Эксклюзивный клубный дом K Islands с лаунж-зоной

Условия оплаты
35% — первоначальный взнос при подписании договора (за вычетом брони), оставшиеся 65% — беспроцентная рассрочка на 36 месяцев. Скидка 5% при полной оплате на момент подписания договора. Ежемесячные или ежеквартальные платежи.

Почему стоит инвестировать в K Islands, Татлысу
Покупка квартиры напрямую у застройщика с отличным расположением у моря, высококачественной отделкой и гибкими планами рассрочки — это выгодная инвестиция для покупателей из Великобритании и Европы.

О нас
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему Северному Кипру и за его пределами.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 72.0 – 85.0
Цена за м², USD 4,723 – 7,925
Цена квартиры, USD 401,413 – 570,569
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 85.0
Цена за м², USD 4,185
Цена квартиры, USD 355,767
Квартиры Студия
Площадь, м² 45.0
Цена за м², USD 5,818
Цена квартиры, USD 261,790

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

