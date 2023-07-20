Хотите охладиться во время жары? Вот вам зимние фотки невероятного дома во Франции

В жару, когда Европу захватил интенсивный горячий циклон “Цербер” не может быть ничего лучше, чем окунуться в приятную прохладу зимних фото. И тем более, если на этих фотографиях прекраснейшее шале во Франции, которое затмит своей красотой все, увиденное ранее.

Шале 10 спален Megeve, Франция € 13,000,000 17 Количество комнат 10 ванных комнат 750 м² Количество этажей 2

Всего в часе езды от Женевы во французской деревне Межеве в Мон Д’Арбуа выставлен на продажу красивейший особняк. В объявлении размещены лишь зимние фотографии этого дома, но зато – какие! Утопающее в снегах шале из сруба, освещенное множеством теплых огней и обрамленное каменным крыльцом – то ли дом из сказки, то ли зимняя резиденция-мечта. Безусловно, можно представить, как этот дом выглядит сейчас – летом – и он будет не менее прекрасен, но особое удовольствие доставляет разглядывание именно таких зимних изображений. Чего только стоит заснеженная торцевая сторона шале с множеством освещенных окон и дорожками, засыпанными сугробами.

Внутри шале выглядит, наоборот, очень теплым и уютным. Деревянные балки и перекрытия придают дому шарм и подчеркивают его естественность и уникальность.

Шале общей площадью 750 кв.м. состоит из двух просторных гостиных с камином, кухни, большого обеденного зала, одиннадцати(!) спален, каждая с ванной комнатой. Плюс к этому в доме есть зал для отдыха и игр, крытый бассейн с подогревом и окнами в сад и видом на горы, две сауны, турецкая баня, винный погреб, гараж, помещение для хранения лыж. Снаружи также есть великолепная терраса площадью 500 кв.м.

Помещение для хранения лыж сделано специально для любителей горнолыжных курортов, ведь склоны и горнолыжные подъемники расположены всего в нескольких минутах ходьбы.

Дом расположен на собственном земельном участке площадью 2000 кв.м. Летом здесь можно насладиться прогулкой по прекрасному саду и отдохнуть в тени деревьев. Зимой – прогуляться по чистейшему снегу или провалиться в небольшой сугроб после сауны.

Общая стоимость всего этого великолепия – €13,000,000.



