Топ-5 стран для инвестиций в недвижимость с наименьшим риском землетрясений

Землетрясения могут причинить огромный ущерб жилью и инфраструктуре, поставить под угрозу жизни людей. Поэтому при выборе места для покупки недвижимости важно учитывать сейсмические риски. В этом материале мы проанализируем факторы, влияющие на выбор локации, и на конкретных примерах покажем перспективные для приобретения недвижимости места с низкими рисками землетрясений на основе актуальных данных.

Как мы проводили оценку сейсмических рисков

Для объективного анализа сейсмической ситуации в разных регионах мира мы использовали авторитетные источники, среди которых — Глобальная карта сейсмической опасности версии 2023.1, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), национальные геологические службы стран и данные Всемирной программы оценки рисков стихийных бедствий (GAR 2025).

При этом в нашем анализе мы делали акцент на следующих факторах:

Геологическая структура и тектоническое строение региона — были ли в прошлом крупные разломы земной коры, близость к границам литосферных плит

Историческая сейсмическая активность с учетом силы и периодичности землетрясений на данной территории

Качество застройки и соблюдение строительных норм сейсмостойкости в жилищном секторе, включая обновленные стандарты 2024–2025 годов

Уровень подготовленности региона к землетрясениям — наличие систем мониторинга и оповещения, планов эвакуации, укрытий

Развитость сейсмической инфраструктуры — противооползневых сооружений, сейсмоизоляции зданий и других защитных мер

Влияние на рынок недвижимости — как сейсмические риски отражаются на ценах и инвестиционной привлекательности

На базе этих данных мы выделили наиболее безопасные в геологическом плане регионы для инвестиций в недвижимость.

[/uploads/images/fb3/5f12e5db29a927853e3e4d8ac4c91.webp|Карта сейсмической опасности]

Карта сейсмической опасности

Страны с минимальным риском землетрясений

В то время как есть страны, которые наиболее подвержены землетрясениям , есть и те, что считаются одними из наиболее благоприятных с точки зрения сейсмических угроз:

Канада

Расположена в пределах древней стабильной части Северо-Американской плиты. Сейсмическая активность здесь низка в большинстве регионов, крупных разрушительных землетрясений практически не случается. Важное исключение — тихоокеанское побережье Британской Колумбии, где сейсмические риски значительно выше. В марте 2025 года вступили в силу важные изменения в Строительный кодекс Британской Колумбии, которые ужесточили требования к сейсмостойкости зданий.

Австралия

Материк находится на весьма стабильном участке литосферы, геологически представляющем собой массив древних кристаллических пород. Регион считается сейсмически малоактивным, сильные подземные толчки случаются крайне редко. По данным Seismology Research Centre за 2025 год, регистрируются землетрясения магнитудой до 4.9 (например, событие 23 апреля 2025 года около Сингтона), но большинство событий имеет магнитуду менее 3.0.

Норвегия

Скандинавская страна располагается на древней Балтийской части Евразийской плиты, где риски землетрясений минимальны. Согласно данным earthquakelist.org, за последние 10 лет в радиусе 300 км зарегистрировано всего 18 землетрясений магнитудой 4+, самое сильное — магнитудой 5.2 в 2022 году. Сейсмическая опасность может быть выше только на Шпицбергене и Ян-Майене.

Дания

Одно из наиболее стабильных в сейсмическом плане государств Европы благодаря расположению на Балтийском щите с древними породами. По данным мониторинга, за последние 10 лет зафиксировано лишь одно землетрясение магнитудой 4.0 в 2015 году. Здесь практически не происходит землетрясений даже небольшой силы.

Бразилия

Огромная территория этой страны лежит в пределах Южно-Американской плиты, большая часть которой характеризуется низкой сейсмичностью. Хотя статистика показывает 341 землетрясение магнитудой 4+ за 10 лет, большинство происходят в отдаленных районах Амазонии и на значительной глубине. Риски несколько выше только на севере Бразилии, в районе Амазонского жёлоба.

Другие безопасные регионы

К регионам с минимальными рисками землетрясений можно также отнести Финляндию, Швецию, большую часть России (исключения — Кавказ, Камчатка, Алтай и Байкальская рифтовая зона), Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию, Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию (кроме юго-востока), Великобританию, ЮАР, Ботсвану, Намибию.

Лидеры по безопасности среди городов и регионов

Канада — наиболее перспективные регионы:

Оттава и область Национальной столичной территории.

Торонто, Миссиссога и пригороды.

Большая часть обширной провинции Онтарио.

Монреаль, Квебек и другие города этой провинции.

Саскатун, Реджайна, Виннипег и остальные города канадских прерий.

Австралия — безопасные для инвестиций районы:

Канберра и Австралийская столичная территория.

Аделаида и окружающие районы Южной Австралии.

Большая часть Нового Южного Уэльса, за исключением побережья.

Центральная Австралия — районы вокруг Алис-Спрингс.

Внутренние районы штатов Виктория и Квинсленд.

Норвегия — стабильные геологически регионы:

Осло и прилегающая Восточная Норвегия.

Внутренние районы южной части страны.

Города Ставангер и Тронхейм с округами.

Север Норвегии, исключая архипелаги Шпицберген и Ян-Майен.

Дания — практически вся территория безопасна:

Копенгаген и район Большого Копенгагена.

Орхус и центральная часть полуострова Ютландия.

Прочие крупные датские города: Оденсе, Ольборг.

Бразилия — регионы с наименьшей сейсмоопасностью:

Район Рио-де-Жанейро и юго-восток страны.

Центральные штаты Бразилии — Федеральный округ, Гояс.

Северо-восток Бразилии, за исключением приграничных с Амазонкой районов.

Район Сан-Паулу и часть штатов Парана, Санта-Катарина.

Рекомендации при покупке жилья в сейсмоопасных зонах

Если вы все же решили инвестировать в недвижимость в регионе с повышенной сейсмической активностью, следует принять ряд дополнительных мер предосторожности:

Внимательно изучите историю землетрясений в данной местности. Обратите внимание на силу, частоту и последствия подземных толчков. Обратитесь к профессионалам для оценки степени сейсмостойкости выбранного объекта. Старые здания могут требовать серьезного усиления конструкций. Отдавайте предпочтение качественным новостройкам от надежных застройщиков, соблюдающих строгие сейсмические нормы и стандарты 2024-2025 годов. Выбирайте малоэтажные капитальные дома с небольшим весом конструкции, так как они лучше переносят землетрясения. Оцените местные системы мониторинга и оповещения о сейсмической опасности. Изучите план эвакуации из дома и района в случае ЧС. Обязательно оформите страховку на случай повреждения или разрушения недвижимости землетрясениями. В 2025 году появились новые продукты параметрического страхования от крупных компаний, включая Liberty Mutual Re и HDI Global.

Дополнительные факторы при выборе региона

Помимо низкого уровня сейсмического риска, при покупке недвижимости следует учитывать и другие факторы, влияющих на безопасность и инвестиционную привлекательность региона:

Защищенность от других стихийных бедствий — ураганов, наводнений, оползней и т.д. Оптимально выбирать районы с умеренным климатом и низкими рисками природных катаклизмов.

— ураганов, наводнений, оползней и т.д. Оптимально выбирать районы с умеренным климатом и низкими рисками природных катаклизмов. Экономическая стабильность и развитость рынка недвижимости. В странах с растущей экономикой и высоким спросом на жилье инвестиции будут более прибыльными.

В странах с растущей экономикой и высоким спросом на жилье инвестиции будут более прибыльными. Правовая система и нормативная база строительного сектора. В регионах с четким законодательством права собственника лучше защищены.

В регионах с четким законодательством права собственника лучше защищены. Транспортная доступность и развитая инфраструктура. Близость к деловым центрам, аэропортам и удобным транспортным узлам очень важна.

Близость к деловым центрам, аэропортам и удобным транспортным узлам очень важна. Социально-политическая обстановка и уровень преступности. Безопасность жизни и бизнеса — один из главных критериев для покупки недвижимости.

Безопасность жизни и бизнеса — один из главных критериев для покупки недвижимости. Качество жизни, экология, развитость сферы услуг и наличие объектов для отдыха. Эти факторы повышают ликвидность и стоимость вашего жилья.

Таким образом, оптимальным решением будет выбор экономически стабильных и безопасных во всех отношениях районов с низким уровнем сейсмического риска.