Недалеко от Варшавы, готовы к заселению. Три таунхауса в Польше по цене от €190,000

Многие покупатели жилья в Польше переключились в своем выборе с квартир на таунхаусы в ближайшем пригороде Варшавы: и стоимость «квадрата» ниже, и метраж больше, и собственный земельный участок есть (хоть и небольшой, как правило). Мы предлагаем рассмотреть три уже готовых к заселению таунхауса, стоимость которых стартует от €190,00.

Таунхаус в г. Зомбки за €221,300

Дом 5 комнат Зомбки, Польша € 220,251 5 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м² 1/2 Этаж

Город Зомбки (Ząbki) — ближайший пригород Варшавы, который занимает площадь всего в 11,13 кв.км. В центр столицы Польши отсюда можно добраться на электричке — что существенно сокращает время в дороге на работу. В последнее время, здесь строится довольно много современных жилых комплексов, которые состоят, в том числе и из таунхаусов.

За €221,300 здесь можно купить половину двухквартирного дома (bliźniak) 2008 года постройки. На трех уровнях дома находятся пять комнат: на нулевом этаже — прихожая со встроенным шкафом и входом в гараж площадью, гостевая комната с выходом на террасу площадью, подсобное помещение площадью; на первом этаже — гостиная с камином с турбинным распределением тепла в спальню, выход на балкон, кухня со встроенной кухонной мебелью и бытовой техникой, открытая столовая с выходом на балкон, ванная комната, подсобное помещение, где стоит пароконвектомат Vaillant с баком для воды; на мансарде — три спальни, гардероб, ванная комната. Общая площадь жилья — 157,4 кв.м.

По словам продавца, во время ремонта были использованы качественные материалы. К примеру, на полах в комнатах и холле «чистовой» паркет, на лестницах дубовые доски, на окнах нулевого этажа — противовзломные рулонные шторы. В саду высажены кустарники, уложена брусчатка.

К дому подключены все коммунальные услуги (вода, электричество, газ, канализация), есть собственное отопление от газовой плиты Vaillant с баком для горячей воды на 120 литров.

В объявлении указано, что отсюда до центра Варшавы можно доехать за 20 минут (если нет пробок). От дома до автобусной остановки около 350 метров, до железнодорожного вокзала — 600 метров (и 10 минут до Dworca Wileńskiego и станции метро Wileńska).

В районе, по словам продавца, хорошо развита инфраструктура: есть магазины, детские сады, школы, а также прогулочные дорожки, торговые центры, бассейн, парк. В непосредственной близости есть начальная школа и спортивная площадка.

Таунхаус г. Ломянки за €190,000

Дом 3 комнаты Lomianki Dolne, Польша € 189,296 3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 1/1 Этаж

Ломянки — ближайший пригород Варшавы. Здесь хорошо развита социальная и транспортная инфраструктура: есть множество магазинов, школ, детских садов, площадок для отдыха и развлечений.

За €190,000 в Ломянках можно купить таунхаус 1996 года постройки. По словам продавца, в 2016 году в доме был проведен капитальный ремонт.

Общая площадь сегмента — 78 кв.м. Планировка включает: на цокольном этаже — тамбур, гостиную с кухней и выходом на террасу, санузел; на первом этаже — две спальни и ванную комнату. Плюс сегмент имеет аркаду площадью 20 кв.м, которую можно обустроить как жилую часть (в настоящее время служит парковочным местом для автомобиля). Также обустроить можно и дополнительную площадь на чердаке.

Двухфункциональная газовая установка обеспечивает комфортное отопление и горячую воду. Вода из собственной гидрофорной скважины.

Сад позади здания имеет площадь 123 кв. м, в это пространство хорошо вписывается терраса площадью 5 кв.м. В объявлении указано, что «дом предлагает уют, красоту природы и комфортное жилое пространство».

Таунхаус в г.Пястув за €268,500

Дом 4 комнаты Пястув, Польша € 267,241 4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² Количество этажей 1

Стильный сегмент дома предлагается к продаже в рядом с г.Пястув — всего в 1,5 километрах от него. Это ближайший пригород Варшавы — до центра столицы Польши около 20 минут на машине (если нет пробок).

Общая площадь таунхауса — 113 кв.м. (сюда входит и гараж площадью 16,5 кв.м). Планировка включает зал-гостиную с открытой кухней (возможен камин) и выходом в сад, три спальни, ванную комнату, санузел, гардеробную комнату. Сегмент продается вместе с земельным участком общей площадью 235 кв.м.

Судя по фотографиям, в доме уже сделан ремонт, установлена кухонная мебель и бытовая техника. К дому подключены все коммунальные услуги: электричество, газ, вода и канализация.

По словам продавца, рядом с домом есть детский сад (500 м) и современная общественная начальная школа (900 м). Хороший доступ к Варшаве по различным маршрутам: автомагистраль A2 или Aleje Jerozolimskie — на собственном автомобиле около 20 минут до центра Варшавы. Железнодорожные и SKM вокзалы: Piastow в 1,5 км, Pruszkow в 2,5 км. Рядом парк Mazowsze с охраняемым бассейном.