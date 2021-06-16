Суперэлитные дома стоимостью от 50 миллионов долларов активно продаются в США
В течение первых четырех месяцев текущего года в США владельцами было продано 30 объектов суперэлитной недвижимости по цене свыше 50 миллионов долларов. За этот же промежуток времени местными покупателями приобретено 8 домов из той же ценовой категории. Эти показатели стали рекордными для США, если брать статистику предыдущих лет. Так, на протяжении всего 2020 года было продано 60 мегадорогих объектов, а куплено 16, в то время как за весь 2019 — 56 и 14 соответственно.
По мнению Дэрил Фэйрвезер, ведущего экономиста онлайн-платформы о недвижимости Redfin, такая тенденция вызвана тем, что за прошлый год рынок престижного жилья заметно окреп. На ситуацию положительно повлиял и недавний резкий скачок на фондовом рынке, сделавший самых богатых граждан США еще богаче. У них появился дополнительный капитал, но в условиях пандемии он не был растрачен. Рынок же недвижимости продолжил оставаться открытым для совершения сделок. В результате, как считает Фэйрвезер, собранные накопления, а также стремление к комфортабельной жизни и снижение неопределенности, связанной с пандемией, привели к увеличению спроса на недвижимость элит-класса.
В целом, анализируя текущую ситуацию с продажей престижного жилья в США, можно выделить ряд особенностей:
- На текущий момент в Лос-Анджелесе и его пригороде продается 20 домов по цене свыше 50 миллионов долларов, из которых 16 выставлено на продажу в этом году. К примеру, в Нью-Йорке цифры немного скромнее — 15 и 5 соответственно.
- В Южной Флориде в этом ценовом сегменте продаются 5 престижных домов, рассчитанных на одну семью, и один частный объект островного типа. Из них 3 предложения появились в текущем году. По мнению экспертов, владельцы суперэлитных объектов стремятся продать их именно сейчас, когда есть покупательский спрос.
- Специалисты считают, что высокая востребованность дорогого жилья в южных штатах вызвана сменой приоритетов. Теперь многие, кто стал работать удаленно, стремятся к комфорту и хотят проживать вдали от шума. Покупателей также привлекает тот факт, что приобрести недвижимость можно по более выгодной налоговой ставке.