В течение первых четырех месяцев текущего года в США владельцами было продано 30 объектов суперэлитной недвижимости по цене свыше 50 миллионов долларов. За этот же промежуток времени местными покупателями приобретено 8 домов из той же ценовой категории. Эти показатели стали рекордными для США, если брать статистику предыдущих лет. Так, на протяжении всего 2020 года было продано 60 мегадорогих объектов, а куплено 16, в то время как за весь 2019 — 56 и 14 соответственно.

По мнению Дэрил Фэйрвезер, ведущего экономиста онлайн-платформы о недвижимости Redfin, такая тенденция вызвана тем, что за прошлый год рынок престижного жилья заметно окреп. На ситуацию положительно повлиял и недавний резкий скачок на фондовом рынке, сделавший самых богатых граждан США еще богаче. У них появился дополнительный капитал, но в условиях пандемии он не был растрачен. Рынок же недвижимости продолжил оставаться открытым для совершения сделок. В результате, как считает Фэйрвезер, собранные накопления, а также стремление к комфортабельной жизни и снижение неопределенности, связанной с пандемией, привели к увеличению спроса на недвижимость элит-класса.

В целом, анализируя текущую ситуацию с продажей престижного жилья в США, можно выделить ряд особенностей: