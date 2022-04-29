Старший экономист Группы Всемирного банка Питер Нагл обозначил те изменения, которые уже произошли с начала 2022 года, и, в частности, речь идет о росте цен на сырьевые товары, изменениях глобальных моделей торговли, производства и потребления. Как в итоге изменятся цены на все категории товаров, на энергоресурсы и продукты первой необходимости? Новости ООН публикуют прогноз Всемирного банка.

Питер Нагл, старший экономист Группы Всемирного банка отметил резкий рост цен на сырьевые товары:

— Это в значительной степени отражает тот факт, что и Россия, и Украина являются крупными экспортерами сырьевых товаров. Но и до этого мы наблюдали рост цен на сырьевые товары, когда экономика открылась после локдаунов во время COVID-19.

Теперь мы видим широкомасштабный рост цен не только на энергоносители, но и на продовольствие. Это будет иметь серьезные экономические и гуманитарные последствия.

Рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, был самым значительным с 2008 года.

Ожидается, что в 2022 году цены на энергоносители вырастут более чем на 50%, а в 2023 и 2024 годах они снизятся. В связи с перебоями в торговле и производстве, вызванными войной, в 2022 году цена на нефть марки Brent составит в среднем $100 за баррель, что является самым высоким показателем с 2013 года и более чем на 40% выше, чем в 2021 году.

В 2023 году ожидается снижение цены до $92, что значительно выше среднего пятилетнего уровня в $60 за баррель. Цены на природный газ (европейские) в 2022 году будут в два раза выше, чем в 2021 году, а цены на уголь вырастут на 80%, причем оба показателя достигнут исторического максимума.

По прогнозам Группы Всемирного банка, в 2022 году возможен 40-процентный рост цены на пшеницу, что отражает важность России и Украины как экспортеров. Вместе на них приходится около четверти мирового экспорта пшеницы. Экспорт из Украины сейчас особенно пострадал. Рост этих цен очень актуален для стран Ближнего Востока и Северной Африки, так как они получают значительную часть пшеницы из России и Украины.

— Для обычного потребителя это означает рост цен на заправках, а также в продуктовых магазинах. Для беднейших семей это особенно плохо, поскольку они тратят большую часть своего дохода на продукты питания и энергию и поэтому они особенно уязвимы перед такими изменениями, — подчеркнул Питер Нагл.