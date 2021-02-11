Дома в Италии, выполненные по новой технологии, с помощью 3D-принтера, должны стать эффективным решением экологических и социальных проблем в стране.

Итальянская компания WASP, наладившая производство 3D-принтеров, решила одновременно заняться печатью целых домов из глины. По задумке разработчиков, напечатанные глиняные здания позволят повсеместно возводить современные, самодостаточные эко-поселения, которые, в свою очередь, помогут в кратчайшие сроки справиться с существующей в стране проблемой нехватки жилья. Подробнее о столь удивительном проекте можно узнать со страниц 3Dprint.com.

Компания-производитель WASP завершила создание круглых печатных жилищ из местной глины. Они полностью выполнены на 3D-принтере. Дома снабжены двойными куполами, их конструкция чем-то напоминает глиняные домики насекомых. Жилища созданы из материалов, добытых из окружающей среды, и полностью поддаются вторичной переработке. Проект нашел поддержку и уже реализован на севере Италии, в регионе Масса-Ломбарда.

Такие дома получили название TECLA — в честь некоего воображаемого города-будущего, находящегося в процессе эволюции, описанного еще в 1972 году в романе итальянского писателя И. Кальвино «Невидимые города».

Подобные дома отлично вписываются в экономику замкнутого цикла. Они позволяют дать старт новой среде обитания, имеющей минимальные потребности в энергетических и человеческих ресурсах, делающей ставку, в первую очередь, на экологичность проекта. Как считают разработчики, TECLA могут стать базисом для эко-городов, существующих автономно, вне нынешних застроек. Гибкая конструкция зданий (в отличие от традиционных моделей) обеспечивает устойчивость печатных глиняных домов к различным климатическим условиям и высокую энергоэффективность.

3D-печать домов не итальянское ноу-хау. Такие технологии получили распространение в мире ещё несколько лет тому назад. Их преимущества — большое разнообразие форм зданий и скорость возведения. Пионерами в продвижении современной технологии стали Арабские Эмираты. В столице государства к 2025 году планируют уже четверть зданий возводить с задействованием метода 3D-печати. Не отстают от Эмиратов и такие европейские страны, как Швейцария, Германия, Нидерланды и Чехия.