«95% зданий не соответствовали строительным нормам». Эксперты о результатах расследования в одной из провинций Турции

Только 5% зданий в южной провинции Кахраманмараш, разрушенных в результате землетрясения, были построены в соответствии с правилами сейсмостойкости. Такой вердикт вынесли ученые, проводившие расследование в зоне землетрясения.

Как рассказал один из экспертов группы, инженер Бора Акшар, качество бетона обрушившихся зданий в Кахраманмараше было очень низким. Он пояснил, что вместо щебня там использовались камни с гладкой поверхностью, его еще называют речным гравием. Дефекты также были замечены в изготовлении и производстве, в том числе, таких структурных элементов, как колонны и балки.

Как подчеркнул другой эксперт, Ондер Умут, при условии соблюдения всех требований повреждения все равно были бы, но здания бы не обрушились.

Другой командой во время расследования были замечены необычные характеристики строительного железа.

«Мы наблюдали в некоторых местах крушения, что железо вело себя не так, как должно было. Оно раскололось пополам, как крекеры», — сказал руководитель бригады Башак Бодуроглу Языджи.

Как выяснилось, обнаруженное в некоторых зданиях низкокачественное железо поступило из других стран или было переработано из металлолома.

«Конечно, нет единой причины для этих разрушений. Помимо некачественного материала и проблем в производстве, были и новостройки, где не проводились даже наземные изыскания», — отметил Языджи.