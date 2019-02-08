Ежегодно сотни туристов, попавших на остров Кипр, решают остаться на этом солнечном острове навсегда. И первое, о чем задумывается иностранец, собравшийся поселиться на берегу моря, это – жилье. Какой город выбрать для проживания? Какие документы нужны для покупки кипрских апартаментов? Есть ли на острове русскоговорящие риэлторы? И сколько будут стоить их услуги? Попробуем разобраться во всех деталях и выяснить, как купить недвижимость на Кипре.

Есть ли ограничения по покупке недвижимости на Кипре?

Иностранные граждане сегодня свободно могут приобретать недвижимость на территории Республики Кипр. Совершить сделку может как физическое, так и юридическое лицо. Процедура покупки жилья на Кипре иностранцами регулируется специальным законом. Кроме того, иностранные инвестиции (к ним относится и покупка жилья) находятся под защитой международных соглашений, одобренных Евросоюзом. Все эти меры направлены на то, чтобы гарантировать зарубежному собственнику безопасность его имущественных прав на острове.

Небольшие ограничения для иностранцев не из стран Евросоюза касаются размеров покупаемой земли и количества объектов недвижимости в собственности. Так, иностранец, не являющийся жителем Евросоюза, не может приобрести более 4 гектаров земли без соответствующего разрешения. Кроме того, негражданин ЕС не может иметь в собственности более одного объекта недвижимости – квартиры, виллы или дома. Решить этот вопрос можно, оформляя последующие покупки недвижимости на родственников. В остальном же, приобретать собственность на острове можно без каких-либо препятствий.

Почему недвижимость на Кипре – выгодная покупка?

Плюсы владения недвижимостью на Кипре очевидны. Во-первых, вы и члены вашей семьи сможете в любое время отправиться к морю и солнцу. Вам больше не нужно идти в турагентство, искать отель, бронировать жилье на непонятных сервисах и переписываться на ломаном английском с хозяевами квартир. Теперь все проще – вы покупаете авиабилет (в Ларнаку летают прямые рейсы из многих городов России, Украины и Беларуси), садитесь в самолет и через три часа вы дома. У себя дома.

Во-вторых, покупка недвижимости на Кипре дает собственнику жилья некоторые привилегии. В зависимости от стоимости объекта недвижимости, вам будет гораздо легче получить временный вид на жительство (ВНЖ), постоянный вид на жительство (ПМЖ) и даже гражданство. Так, если цена купленной вами квартиры не ниже 300 тысяч евро, вы и ваша семья можете сразу претендовать на ПМЖ. Постоянный вид на жительство, представляющий собой пластиковую id-карту, выдается бессрочно и позволяет беспрепятственно путешествовать по всей Европе. А при покупке жилья на сумму более 2 миллионов евро вы можете претендовать на получение кипрского паспорта уже через 180 дней после совершения сделки.

В-третьих, учитывая популярность острова у туристов со всей Европы, приобретенную недвижимость всегда можно сдать в аренду. Представьте себе, что ежегодно это средиземноморское государство принимает около 4 миллионов туристов. При том, что на самом острове проживает всего 1 миллион человек. Неудивительно, что доходность от сдачи квартир и апартаментов тут держится на уровне 5-6%.

Поиск недвижимости на Кипре С чего начать поиск дома мечты?

Скорее всего, ваш поиск начнется еще на родине: с просмотра тематических порталов и изучения форумов. Выбрав направление и узнав примерную стоимость недвижимости на Кипре, можно задумываться о поездке на остров. Специалисты рекомендуют взять пару недель отпуска и полностью посвятить их поиску виллы или квартиры на Кипре. При этом, ехать в разгар сезона на остров не рекомендуется. В жару вам захочется поскорей попасть на пляж, а не ездить по острову в поисках нужного дома. Лучше всего приехать на Кипр в межсезонье – тогда и поездка получится дешевле (не в сезон цены на проживание и перелет меньше), и от поиска квартиры ничего отвлекать не будет.

На острове вам стоит обратиться к русскоговорящему риэлтору. Так как рынок недвижимости Кипра весьма широк, помощь профессионала в покупке квартиры или дома точно не помешает. Опытный риэлтор предупредит вас обо всех подводных камнях, расскажет о нюансах налогообложения, найдет грамотного адвоката и переводчика для оформления всех бумаг и поможет провести сделку от начала до конца. Русскоязычные риэлторы сегодня есть в штате практически каждого агентства недвижимости. После того, как вы найдете своего риэлтора, начнется ваше знакомство с вариантами проживания на острове. Вместе со специалистом вы поездите по разным уголкам Кипра и посмотрите дома, виллы, таунхаусы или только строящиеся жилые комплексы интересующей вас ценовой категории.

Что касается выбора места жительства, то обычно выходцы из стран СНГ селятся в Лимассоле, Ларнаке или Пафосе. В каждом из этих городков вы сможете найти русскоязычных друзей, магазины, кафе и развлечения. Учитывая популярность Кипра у граждан России, в местных кафе давно уже есть меню на русском языке, на острове работает русскоязычная радиостанция, а в крупных городах открыты детские сады и школы для русскоговорящих детей.

Для окончательного решения по покупке недвижимости на Кипре возьмите небольшую паузу: пообщайтесь с «местными» русскими, еще раз самостоятельно посетите те объекты, которые вам понравились, пройдите по соседним улицам, обдумайте все с холодной головой и только затем говорите окончательное «да».

Пошаговая процедура сделки с недвижимостью

Как купить недвижимость на Кипре гражданину России? Процедура приобретения жилья на острове может длиться несколько месяцев и потребовать от вас некоторых дополнительных расходов. Так, со всеми документами на Кипре обычно работает юрист. Грамотного юриста вам посоветует ваш агент по недвижимости. Именно юрист будет отвечать за чистоту проведенной сделки. Присутствовать на всех этапах сделки покупателю не обязательно.

Итак, из чего состоит процедура покупки жилья:

1. Предварительный договор. Между вами и собственником недвижимости должен быть заключен предварительный договор, в котором будут прописаны все условия сделки: когда будет подписан основной договор, как будет оплачиваться недвижимость и т.д. Во время подписания предварительного договора покупатель должен внести задаток. Он может составлять 1-10% от стоимости, или какую-то фиксированную сумму – например 7-8 тысяч евро. В случае отказа от сделки, задаток остается у продавца. Далее примерно в течение месяца юрист должен проверить приобретаемый вами объект недвижимости и подготовить основной договор.

2. Основной договор купли-продажи. Затем в определенный предварительным договором срок стороны подписывают договор купли-продажи и заверяют его у нотариуса. На этом этапе покупатель должен оплатить 30% стоимости покупаемого жилья, если мы говорим о готовой квартире (вилле). Если речь идет о строящемся объекте, то тут необходимо внести первый взнос.

3. НДС. Потом следует оплата НДС. Стоит иметь в виду, что на первые 200 «квадратов» объекта, приобретенного или построенного с целью постоянного проживания, Кипр дает льготу в 5% НДС. На оставшуюся площадь данный налог начисляется по ставке 19%.

4. Гербовый сбор. Затем покупатель обязан уплатить гербовый сбор. Его величина зависит от стоимости купленных апартаментов. Гербовый сбор может составить 0,15-0,2% от общей цены квартиры или дома. Например, при стоимости квартиры около 150 тысяч евро, этот сбор составит 225 евро.

5. Налог на перевод права собственности. После этого новый хозяин должен заплатить налог на передачу права собственности. На Кипре этот сбор также зависит от конечной цены на объект недвижимости. Данный налог – прогрессивный и может составлять от 3 до 8%. При этом, заявитель может быть освобожден от уплаты данного сбора, если он уже заплатил НДС за приобретаемую недвижимость, или получить 50% скидки, если объект освобождён от уплаты НДС. Например, в случае с квартирой за 150 тысяч евро, покупатель с учетом скидки должен будет внести 3400 евро в кипрскую казну.

6. Регистрация сделки. Далее после уплаты всех налогов будущий «киприот» через своего адвоката должен обратиться в земельный департамент и пройти обязательную государственную регистрацию сделки. Согласно кипрскому законодательству зарегистрированная сделка не может быть аннулирована никем, кроме покупателя.

7. Оплата сделки (окончательный расчет с продавцом). Покупатели недвижимости на Кипре должны знать, что оплачивать покупку наличными здесь не принято. Все денежные вопросы решаются исключительно через банк. При этом, необходимая сумма может быть переведена на счет продавца как со счета за границей, так и с кипрского счета. То есть, вы можете положить деньги на счет как, находясь у себя на родине, так и непосредственно на острове. При этом, помните, ввозить наличными на Кипр можно не более 10 тысяч евро на человека.

8. Получение титула. Для того чтобы получить свидетельство о собственности (титул владельца), вам нужно обратиться в земельный комитет. В этот орган нужно предоставить заявление, квитанции об уплате всех налогов, регистрационный сертификат предыдущего собственника и подождать около месяца. Далее вас и прошлого хозяина пригласят на выдачу свидетельства. Поздравляем, теперь вы – официальный владелец недвижимости на острове!

Да, и не забудьте о комиссионных выплатах агентству – обычно они составляют 5% от купленной вами недвижимости.

Какие права получает иностранец после покупки недвижимости на Кипре?

Как мы уже писали выше, самое главное, что получает собственник, помимо самих квадратных метров на кипрской земле, это – право на долговременное пребывание на солнечном острове. В зависимости от стоимости покупки гражданину России, имеющему квартиру (дом) на острове, выдадут долгосрочную национальную визу, оформят ВНЖ или ПМЖ. При этом, вместе с правами, любой собственник получает и обязанности. Теперь вы, как настоящий киприот должны оплачивать все коммунальные платежи, платить взносы на содержание придомовой территории и участвовать в финансировании других необходимых расходов.

Фото: dartshouse.ru, crocus.am-ru, volgatur.ru, kipr-vip.ru