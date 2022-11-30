В Германии не хватает айтишников и других высококлассных профессионалов. Правительство признает, что страна по-прежнему нуждается в активной иммиграции квалифицированных специалистов.

77% немецких предприятий столкнулись с трудностями при поиске ИТ-специалистов. Спрос на эту профессию вырос почти на 20% за последние три года — особенно востребованы программисты стали во время пандемии COVID-19.

В целом, в Германии недостает около 400,000 квалифицированных рабочих в год — эта проблема стала еще более острой после вторжения России в Украину. Такими данными делится Институт исследования занятости страны.

Среди специалистов, которых в Германии особенно не хватает: социальные работники (20,578 человек), люди, которые занимаются уходом за детьми и их обучением (20,466 человек), электрики (16,974 человека), медперсонал (16,893 человека), специалисты по отоплению и кондиционированию воздуха (14,013 человек), инженеры-программисты (13,638 человек).

— Мы должны приветствовать весь мир с распростертыми объятиями, независимо от того, приехал этот человек из Европы или нет. Для меня не так важен даже уровень немецкого языка. Если человек может усердно работать, меня не особенно беспокоит, что он может произнести всего несколько слов на немецком, — сказал владелец одной из немецких фабрик, ищущий рабочих.

