Новая Зеландия 31 июля полностью открыла границы для иностранцев. Вслед за этим, в стране решили поменять и иммиграционные правила.

О каких изменениях речь:

Временное продление рабочих отпускных виз (Working holiday визы). Иностранцы, прибывшие в Новую Зеландию по этой визе, смогут продлить ее на ближайшие полгода.

Смягчение требований, касающихся заработной платы. Эта мера затронет высококвалифицированных специалистов, которые трудятся в таких сферах, как строительство, туризм и социальное обеспечение.

Основной фактор, который мотивировал правительство на изменения правил для иммигрантов — это недостаток рабочей силы. Последствия пандемии и предельно высокая инфляция (она достигла максимума за 30 лет) тоже внесли свою лепту в принятие такого решения.

Период острой нехватки сотрудников переживают все сферы, но особенно это касается гостиничного бизнеса и туризма. Цель, по словам министра иммиграции Майкла Вуда, — привлечь 12 000 иностранных специалистов в течение следующего года.