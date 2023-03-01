Февраль 2023 года выдался довольно сложным и непредсказуемым — и это касается не только рынка недвижимости, но и мировых событий в целом: землетрясения, обвалы рынков, рост и падение цен на жилье. Редакция REALTING выбрала самые яркие новости мирового рынка недвижимости во втором месяце этого года — читайте в нашем дайджесте.

Основные новости на мировом рынке недвижимости

Купить дом за 1 евро можно все в большем количестве регионов Италии. В 2023 году к программе присоединился еще один город — небольшой итальянский город Сант-Элия-а-Пьянизи, провинция Кампобассо, регион Молизе. Население городка — примерно 1800 человек.

Из-за нехватки рабочей силы Португалия вводит новую визу, которой могут воспользоваться иностранцы. Основное ее отличие в том, что с новой визой для поиска работы, мигранты могут разово въехать в Португалию и находиться там 6 месяцев (с возможностью продления ещё на 60 дней). При этом Португалия думает о закрытии программы «Золотая виза».

По тому же пути пошла и Швейцария. Гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, теперь будет проще устроиться на работу в Швейцарии. Страна упростила процесс получения разрешений на проживание и работу для высококвалифицированных специалистов-иностранцев.

Таиланд тоже старается захантить талантливых специалистов, чтобы перезагрузить свою экономику. С этой целью 3 февраля в стране приняли новый закон, согласно которому иностранцам разрешается работать в 18 секторах экономики (или инвестировать в них). Акцент делается на привлечении высококвалифицированных специалистов, инвесторов и стартаперов. А вот для туристов въезд в страну станет платным.

Япония не отстает в борьбе за таланты. Здесь смягчат условия для высококвалифицированных работников из-за рубежа. Теперь иностранцам станет проще получить ВНЖ Японии.

Испания также заинтересована в цифровых кочевниках. Подача заявок на визу цифрового кочевника в Испании официально открыта. Теперь, при определенных условиях, удаленные работники смогут жить и работать в стране до 5 лет.

Всю информацию по визе цифрового кочевника по всему миру можно прочитать здесь.

Черногория готовит новую модель «Золотых виз», и планирует презентовать ее Евросоюзу. Напомним, 1,5 месяца назад в стране отменили программу «Гражданство за инвестиции» из-за рекомендаций ЕС.

А вот Литва вводит дополнительные ограничения по получению второго гражданства. Более того, в стране ускорят процедуру утраты литовского гражданства теми лицами, которые получают гражданство другого государства — проект такого закона уже одобрен.

К слову, двойное гражданство и второе гражданство — это два разных понятия. Рассказываем, в чем ключевые различия, а также приводим примеры стран, где множественное гражданство в принципе запрещено.

Казахстан продолжает корректировать и усложнять правила для иностранцев. Недавно мы писали, что страна ввела новые условия для пребывания иностранцев без визы — подробнее можно почитать тут. Сейчас же Казахстан изменил правила получения разрешения на ПМЖ.

С 1 по 4 февраля команда Realting побывала в столице Турции городе Анкара, где проходила 3-я Международная конференция по развитию и управлению недвижимостью ICREDM 2023. Конференция охватила очень много тем, в том числе связанных со строительством и недвижимостью, владением недвижимостью и ее использованием, системами землевладения, ограничением прав собственности и смягчением их последствий и т.д.

Землетрясения являются одной из самых мощных и разрушительных сил на земле. 6 февраля в Турции случилось сильнейшее в истории страны землетрясение, жертвами которого стали более 30,000 тысяч человек. Если вы хотите помочь пострадавшим, всю информацию можно увидеть здесь.

Дело в том, что Турция — одна из самых сейсмоопасных стран мира. И таких стран в мире довольно много. Мы узнали, где и почему происходят землетрясения, какие страны входят список самых сейсмоопасных, и что делать, если оказался там, где землетрясение уже происходит.

Рекорды и антирекорды мирового рынка недвижимости

Спрос на ипотеку в Европе рекордно снизился. Средний показатель падения спроса на ипотеку во всей «еврозоне» составил минус 74%. Такого ухудшения не наблюдалось с 2003 года, то есть с начала ведения подобной статистики. Сильнее всего спрос на жилищные кредиты "просел" в Германии и Франции: там о его снижении объявили 93% и 90% банков соответственно. Для сравнения: в Италии о снижении спроса сообщили 45% банков, а в Испании — 20%.

К слову, в Германии снизились и цены на жилье. При высоких процентных ставках по ипотеке люди просто не могут позволить себе собственную недвижимость. Чтобы позволить себе покупку недвижимости в Германии площадью 90 кв.м, ежемесячный заработок семьи из трех человек должен составлять €5,000 (до вычета налогов). К слову, в Германии вступил в силу новый запрет на оплату наличными и криптовалютой при покупке недвижимости. Такие меры направлены на борьбу с отмыванием денег.

2022 год завершился не совсем удачно и для рынка недвижимости Финляндии — инвестиции в сектор упали на 58% в четвертом квартале. Хотя начинался год с самых высоких показателей в истории.

Схожая ситуация и на рынке недвижимости США. В четвертом квартале 2022 года инвесторы купили на 45,8% меньше домов в Америке. Это самое большое снижение активности инвесторов в годовом исчислении, начиная с 2000-го.

Интересная ситуация складывается на рынке недвижимости Литвы. Здесь продажи новостроек упали на 70%, а цена выросли на четверть. Что касается «вторички», в Вильнюсе за квартиру с мебелью в январе 2023 года просили в среднем €135,000 евро, или €2,600 евро за кв.м. В январе прошлого года цена «квадрата» была на 20% ниже — в среднем, €2,260 за кв.м.

А вот в Дубае рынок недвижимости продолжает расти. При этом крупнейшими покупателями недвижимости в ОАЭ в третьем квартале 2022-го стали россияне. Далее в этом рейтинге идут покупатели из Великобритании, Индии, Германии и Франции. В интервью Realting собственник агентства недвижимости «Address Property» в Дубае Алексей Слаута рассказал: замедления рынка в ближайшее время ждать не стоит, как и падения цен. Однако расслабляться не стоит — ситуация может быстро меняться, и сделать точный прогноз все равно не получится.

Рынок недвижимости Монако бьет все рекорды. Продажи недвижимости в Княжестве впервые превысили 1 миллиард евро. В 2022 году в Монако состоялось 88 сделок по продаже недвижимости, в то время как год назад было всего 23. При том, что цены на недвижимость в Монако довольно высоки, если посмотреть на них в долларах, то выяснится, что в 2022 году они упали на 20-25%.

Не менее впечатляющи рекорды рынка недвижимости Кипра. Январь 2023 года стал рекордным для Кипра месяцем — впервые с 2007 года иностранцы купили больше недвижимости, нежели местные жители. Причем, покупателей стало больше именно из стран, не входящих в Евросоюз. К слову, если вы хотите переехать на Кипр или приобрести там инвестиционную недвижимость, обо всех подробностях можно узнать на бесплатном вебинаре, который пройдет 9 марта. Главный спикер вебинара — Анастасия Янни — сооснователь и управляющий директор Cyprus Sotheby’s International Realty.

Португалия тоже удивляет. Сектор недвижимости здесь находится под высоким давлением — предложение сильно не поспевает за спросом. Для наглядности: на 1 построенный дом здесь приходится 9 проданных.

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Личный и полезный опыт

Недавно о своем опыте переезда в Южную Корею нам рассказала белоруска Карина, текст этого интервью можно почитать тут. В этот раз своим опытом переезда и впечатлениями о жизни в Южной Корее с нами делится Тогжан, которая переехала в Сеул из Казахстана. Основными преимуществами Южной Кореи для нее стали: насыщенная на события жизнь в городе, удобная инфраструктура. А вот стоимость жилья Тогжан однозначно отнесла к недостаткам.

В Канаде живет более 38 млн. человек, и основной прирост населения происходит благодаря иммигрантам. К примеру, в 2022 году Канада приняла более 437 тысяч новых постоянных жителей. Страна также поставила цель принять еще больше иммигрантов в 2023–2025 годы. Все это говорит об актуальности темы переезда в Канаду. Дмитрий, который иммигрировал в Канаду в 2018 году, рассказал нам, почему решил переехать, что для этого нужно было сделать, и что он успел понять о жизни в Канаде спустя время.

Аренда квартиры в Варшаве сейчас — тот еще квест, который далеко не каждый сможет пройти без посторонней помощи. Стоимость жилья зашкаливает, самые выгодные варианты «уходят» буквально за час-полтора после появления объявления, а собственники требуют от арендаторов чуть ли не танцев с бубнами. Риэлтор поделилась личным опытом работы на рынке аренды Польши и заодно рассказала о самых необычных случаях в практике (там и про женщину с 7 котами, и про бордели, и про комнаты в 19 «квадратов», которые сдаются как квартиры).

Как попасть в программу «Work and Travel USA»? Сколько стоит участие? Как происходит выбор работы и штата? Как выплачивается зарплата? В нашем материале — вся важная информация от человека, который участвовал в программе уже дважды.

Еще недавно про цифровых кочевников — людей, которые работают удаленно и при этом постоянно путешествуют, — никто особенно не знал, а сейчас они стали мегапопулярны. Realting нашел трех цифровых кочевников, и они рассказали, как им живется «на чемоданах», в чем плюсы и минусы такого образа жизни и сколько это всё стоит.

В мире есть несколько стран, в которых не нужно (или почти не нужно) платить налоги. О налоговых убежищах, чьими льготами можно пользоваться, можно узнать в этой статье.

Жилье

В одном из самых живописных районов Таллина строится уникальный жилой комплекс — Kalevi Panorama. Это три высотки, спроектированные по новейшим технологиям с учетом самых высоких требований по тепло- и шумоизоляции. По словам застройщика, квартиры здесь — это обособленный островок личного пространства внутри современного города.

Черногория стала привлекать все больше иностранных инвесторов, и в 2022 году недвижимость здесь вышла в лидеры предпочтений. Стабильный поток туристов, который только растет год от года, формирует не менее стабильный спрос на аренду жилья. Именно поэтому Черногория — одна из тех стран, где наиболее выгодно покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду. Мы нашли 5 квартир по цене до €55,000, которые будут очень интересны арендаторам.

На рынке недвижимости все чаще и чаще стали появляться лаконичные и стильные дома простых форм. Такие коттеджи в силу своей универсальности, как правило, подходят под любой запрос покупателя, и потому пользуются спросом. Вот такой стильный дом мы нашли в Грузии — всего за €125,792.

Еще недавно эксперт грузинского рынка недвижимости прогнозировала, что эпоха бюджетного жилья закончится к 2025 году. Очевидно, это случилось раньше, и вот уже в Тбилиси мы видим в продаже квартиры стоимостью €350,000. Справедливости ради стоит сказать, что это действительно необычные апартаменты с уникальным видом на город.

Недвижимость на Северном Кипре в последнее время пользуется огромной популярностью среди инвесторов — по словам риэлторов, эпоха бюджетного жилья здесь уже закончилась. Однако найти выгодные варианты все еще можно, и мы сделали подборку квартир в новостройках на Северном Кипре стоимостью до €51,500.

В Латвии активно покупают землю под строительство частных домов, спрос по-прежнему есть. Около половины таких сделок приходится на Пририжье (латыш. Pierīga), или Пририжский статистический регион. При этом, в названых популярных районах цены на землю довольно высоки: на территории Риги стоимость участков в среднем составляет €80,000, а в Пририжье — €50,000. В Юрмале землю купить еще затратнее: средняя цена достигает €140,000. Сделали подборку домов в Латвии, которые можно купить прямо сейчас.

Купить квартиру на морском побережье в тени тропических лесов — это ли не мечта? Однако в большинстве случаев такое жилье стоит действительно дорого, и не много покупателей готовы к такой покупке. Однако мы нашли новостройки в Таиланде, стоимость которых начинается от €37,630.

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Прогнозы на 2023-2024 годы

В начале года эксперты мирового рынка стараются сделать какие-то прогнозы.

Рынок недвижимости Польши в 2022 году был одним из самых активных в мире. Однако высокая инфляция, рост процентных ставок по ипотеке и рост цен вообще привели к тому, что к концу 2022 года рынок замер. Риэлтор и эксперт рынка Галина Харламова рассказала в интервью Realting, что сейчас — лучшее время для того, чтобы торговаться. Однако ожидать, что цены на квартиры в Польше рухнут, не стоит. Есть шанс, что 1 июля в стране примут новый законопроект, который спровоцирует новый «бум» цен.

Что ждет Болгарию в 2023 году? Насколько устойчивой будет экономика этой страны ко всем мировым потрясениям и чего ждать от рынка недвижимости в ближайшие два года? Евросоюз подготовил макроэкономический прогноз для Болгарии, и, судя по всему, 2023 год будет непростым.

Постоянно растущие цены, высокий уровень инфляции и снижение роста ВВП большинства стран Евросоюза — все это непосредственно влияет на мировой рынок недвижимости. Евросоюз подготовил экономический прогноз на начало 2023-2024 годы, и, судя по всему, ситуация оказалась лучше, чем ожидалось.

Платформа Realting не отстает от новейших тенденций, и предложила чат-боту, разработанному компанией OpenAI, также сделать свой прогноз на 2023 год. По мнению ChatGPT, цены на недвижимость будут продолжать расти, еще популярнее станет жилье в пригородах. При этом инвесторы все чаще и чаще будут рассматривать именно недвижимость в качестве лучшего сохранения и приумножения своего капитала. В целом, ничего неожиданного в прогнозе от искусственного интеллекта мы не увидели.

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