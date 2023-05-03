«Позволить себе жить в столице почти невозможно». Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить небольшую квартиру в Париже?

Инвестиционный стартап Virgil провел исследование и выяснил, каким доходом нужно обладать, чтобы купить себе квартиру в Париже и в его пригороде. Вывод: это почти немыслимо как для обычного служащего, так и для руководителей.

«Мы все видим, что позволить себе жить в Париже становится невозможно, — подчеркивает Саския Физель, соучредитель Virgil. Исходя из аналитики, мы видим, что за 20 лет минимальный доход, требующийся для покупки квартиры в столице вырос уже больше чем вдвое».

Для примера: В 2002 году домохозяйство с доходом €42,047 евро брутто в год все еще могло претендовать на право собственности в столице, тогда как сегодня для этого требуется не менее €81,598 евро (в 19-м округе) и до €136,616 евро (в 1-м округе). То есть в месяц нужно зарабатывать от €5501 до €9035.

В своем анализе Virgil основывался на ценах на недвижимость, опубликованных Парижской нотариальной службой в регионе Парижа и по округам. Что касается процентных ставок, Virgil ссылается на данные Observatoire du Crédit Logement за 2002 год и Guideducrédit.com за 2007, 2012, 2017 и 2022 годы.

Вот как выглядит наглядная инфографика по округам и коммунам внутренних пригородов Парижа, которую подготовил Virgil. Наводя курсор на нужный округ, вы можете видеть, каким должен быть годовой доход в евро до вычета налогов для покупки квартиры там, а внизу указана требуемая сумма в месяц.

Исходя из таких вводных, жилье в столице все чаще покупают пары — сейчас они составляют 31% на рынке — так как в одиночку это сделать все сложнее. Другое популярное решение — рассмотреть вариант за пределами столицы. В пригородах цены тоже растут (+160% за 20 лет против +194% в Париже), но бьют по кошельку все еще гораздо меньше. Например, купить небольшую квартиру в пригороде сейчас можно с валовым доходом в €50,743 (в 2002 году было €24,733).