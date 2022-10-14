Евростат проанализировал, как в ЕС изменились цены на жилье и аренду с 2010 года. Свои выводы аналитическая служба опубликовала в виде большой статьи .

Как изменились цены за это время? Если кратко, с 2010 года до второго квартала 2022 года арендная плата выросла на 18%, а цены на жилье — на 48%. Все эти 12 лет цены на аренду поднимались постоянно, а вот цены на жилье время от времени колебались и в ту, и в другую сторону.

Например, между вторым кварталом 2011-го и первым кварталом 2013-го цены резко снизились, а уже с 2013 по 2014 оставались относительно стабильными. Переломным временем стало начало 2015 года, когда цены пошли в гору, и с этого момента уже росли быстрее, чем арендная плата. Что касается нынешнего, 2022-го года, за год цены на аренду подросли на 1,7%, а на жилье на 9,9%.

В каких странах цены выросли, а в каких снизились? За последние 12 лет цены на жилье выросли в 24 странах-членах ЕС, а снизились в трех. Дороже всего обойдутся квартиры в Эстонии, Венгрии, Люксембурге, Латвии, Литве, Чехии и Австрии — там цены выросли больше чем в два раза. Снижение цен было в Греции, Италии и на Кипре.

Что касается арендной платы, за тот же период цены выросли в 25 странах-членах ЕС и снизились в двух: особенно ценник рос в Эстонии, Литве и Ирландии, снижались цифры в Греции и на Кипре .

