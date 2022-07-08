Греция — страна возможностей для инвестора: здесь чистое море, развитый туризм, горы, всемирно известные достопримечательности и насыщенная светская жизнь. При этом в ней есть и тихие уголки с размеренным темпом жизни. Какие регионы Греции пользуются популярностью у инвесторов и людей, желающих сюда переехать, а также в чем особенности каждой из локаций, читайте в этой статье.

Греция в деталях

Греция — небольшая страна на юге Европы. На начало 2022 года ее население составляло чуть более 10 млн. человек, большая часть которых — этнические греки. Уровень преступности довольно низок.

Ландшафт состоит в основном из горной местности и плоскогорья. Здесь находятся знаменитые горы Олимп и Парнас высотой почти 3 и 2,5 км соответственно. Греции принадлежит более 3000 крупных и маленьких островов (около 20% ее территории), благодаря этой особенности у страны одна из самых длинных суммарных береговых линий. Пляжи чистые, многие из них имеют голубой флаг, самые чистые места — на островах Крит, Корфу, Родос, а также на полуостровах Пелопоннес и Халкидики. Пятую часть территории занимают леса.

Экономика развита — 20% поступлений в госбюджет обеспечивает промышленность, 15% — туризм, 5% — сельскохозяйственная сфера, все остальные поступления — от доходов из сферы услуг. Средняя зарплата на 2022 год — €1182/мес.

Климат: север страны — в умеренном климатическом поясе, южная часть — в тропическом.

Официальная валюта — евро, так как Греция является членом Евросоюза.

Язык. Говорят здесь на новогреческом языке, но важно иметь в виду: чуть ли не в каждом округе есть свой диалект. В популярных туристических локациях, также в крупных городах (например, в Афинах) широко распространен и английский язык. Почти вся молодежь в Греции хорошо говорит по-английски.

Государственная религия — православное христианство, но есть общины мусульман, католиков, протестантов и других конфессий.

Типы визы: шенгенская, тип С для посещения страны на непродолжительное время и тип D для пребывания более 90 дней.

Интересный факт: средняя продолжительность жизни здесь выше, чем по ЕС — женщины живут в среднем 84 года, мужчины — до 78 лет. Ученые связывают это с хорошим климатом и питанием.

Почему покупать недвижимость в Греции выгодно

Объяснений несколько:

При покупке недвижимости гражданство не играет роли.

Сравнительно дешевая недвижимость — в Афинах и на популярных островах есть объекты по €2000 за м², в некоторых локациях есть и по €500–750 за м².

Владея местной недвижимостью, можно претендовать на долгосрочную шенгенскую визу. При ее покупке и даже аренде можно оформить ВНЖ Греции .

. В большинстве локаций сложившаяся инфраструктура, транспортное сообщение между регионами стабильное.

Лояльное законодательство — послабления в налогообложении для пенсионеров и состоятельных физлиц, переносящих резидентство в Грецию; временная отмена НДС при покупке новостроек (до 20% экономии).

Полуостров Аттика

Это регион в южной материковой части Греции на берегу Эгейского моря. Развитый пляжный отдых, знаменитая Афинская Ривьера, достопримечательности — все это об Аттике.

Афины

Столица Греции — исторический центр страны, население — около 3 млн. человек. Это средоточие культурной, экономической, политической активности страны. В городе громко и ярко, пригороды считаются одними из лучших мест для отдыха в мире.

Транспорт. Рядом находится международный аэропорт, одна станция которого обслуживает афинское метро и пригородную железную дорогу города. Из терминалов в Афины ходят автобусы. В 5-10 км от города — самый крупный в Европе пассажирский морской порт (Пирейский). В Афинах ходят троллейбусы, автобусы, пригородные трамваи и электропоезда. Это единственный греческий город с метро.

Инфраструктура. Афины — развитый крупный город. Последние годы инфраструктура активно преобразуется за счет девелоперских проектов.

Цены на недвижимость. В первом квартале 2022 года диапазон цен за м² — от €1,4 тыс. в западных районах и до €3 тыс. в южных. Но на юге можно найти компактные апартаменты и за €150 тыс.

Македония

Это регион на севере страны, самый крупный по территории и второй по количеству жителей. Климат умеренно-континентальный, в горах — альпийский. Преобладают долины и леса, есть горы и озера, а также множество достопримечательностей. Именно в Македонии находится знаменитая гора Олимп.

Салоники

Салоники — культурная столица Греции, по размерам уступает только Афинам. Здесь находится известный Университет Аристотеля, в пригородах много курортов.

Транспорт. В городе расположен международный аэропорт Македония, из которого в центр Солоников есть прямые рейсы автобусов.

Общественный транспорт — автобусы и электрички, есть в городе и ж/д вокзал, который связывает его с другими населенными пунктами Греции и мира. Скоро планируется запуск метро. Также в Солониках находится второй по значимости греческий порт с пассажирским терминалом.

Инфраструктура. Здесь множество музеев, памятников культуры и архитектуры, религиозных и светских сооружений разных эпох. Также в Солониках много клубов и торговых центров.

Из недостатков: одностороннее движение на большинстве улиц, наличие порта ограничивает возможность купания в центре.

Цены на недвижимость варьируются в пределах €1,2–€1,7 тыс. за м², можно найти объекты и по €50–70 тыс.

Полуостров Халкидики

Регион в центральной части Македонии — популярный курорт с обилием городков и поселков. Здесь самые чистые в Греции пляжи, ежегодно получающие голубой флаг, много исторических достопримечательностей.

Транспортное сообщение обеспечивает международный аэропорт в Салониках, также сюда есть рейсы автобусов. По городу передвигаться можно на автобусах, можно арендовать авто или вызвать такси.

Инфраструктура. В основном это туристические объекты на побережье, здесь множество магазинов, ресторанов, сервисных объектов. Персонал часто владеет русским. Все пляжи в Халкидиках государственные.

Цены на жилье — €1,5–2 тыс. за м², но есть объекты и от €1 тыс. за квадрат. Таунхаус или компактный дом обойдется в €100 тыс., квартира без ремонта — в €40–60 тыс. На побережье, конечно, жилье премиум-класса и оно стоит дороже.

Острова Греции

Керкира (Корфу)

Корфу — второй по величине и расположенный севернее всего Ионический остров. Его называют «негреческим», так как в его облике и традициях заметно влияние множества культур и народностей. Население — немногим более 100,000 человек — считает себя отдельной нацией. Здесь много исторических памятников культуры, музеев, жизнь кипит все 4 сезона. Но для пляжного отдыха лучше выезжать в пригороды — в городе пляжи маленькие.

Транспорт. Всего в нескольких км — международный аэропорт Иоанна Каподистрии, до него можно добраться на такси или автобусе. Из города ходят паромы в населенные пункты Греции и Италии. По острову Корфу можно передвигаться только на автобусах.

Инфраструктура развита, здесь есть все необходимое для проживания и развлечений круглый год, много курортных поселков с магазинами, ресторанами.

Цены на жилье. Средняя стоимость м² — €1,7 тыс., квартиру можно найти за €70 тыс., а дом купить или даже построить за €200–300 тыс.

Крит

Самый большой и южный из греческих островов, по площади занимает пятое место в Средиземном море. Население — около 600 тыс. человек, столица — Ираклион. Крит омывается тремя морями, береговая линия — более 1000 км. Здесь отличные пляжи.

Транспорт. На Крите три аэропорта — два международных и один местный, также можно добраться сюда на пароме — на острове два самых важных в Восточном Средиземноморье морских порта (в Ираклионе и Ханье). Передвижение по Криту обеспечивают автобусы.

Инфраструктура. На острове работает 8 общественных больниц, 3 вуза, в больших городах есть музеи и достопримечательности, в курортных деревеньках много магазинов, отелей, пляжей, торговых точек.

Цены на жилье. За м² нужно отдать от €1,3 тыс. — квартира с одной спальней будет стоить €50–75 тыс., дом или таунхаус обойдется в €150–300 тыс., а если вы хотите виллу с морскими панорамами, приготовьтесь к суммам 500 тыс. и более.

Родос

По величине Родос занимает четвертое место в стране, расположен в Эгейском море. Население — около 115 тыс. человек, протяженность береговой линии — около 250 км, административный центр острова называется так же — Родос.

Транспорт. В городе есть международный аэропорт Диагорас, от которого ходят автобусы и такси, есть несколько морских портов, в которые приходят паромы в том числе из Турции. Общественный транспорт — автобусы.

Инфраструктура развита хорошо — есть много магазинов, ресторанов и кафе, достопримечательностей, театров и кинотеатров, аквапарк. Пляжей много, большинство из них, в том числе оборудованных, бесплатные.

Цены на жилье. Вторичная квартира с одной спальней обойдется в сумму около €70–100 тыс.

Санторини (Тира)

Этот вулканический остров в Эгейском море площадью около 80,000 кв. км и с береговой линией протяженностью в 66 км. может похвастаться разноцветными пляжами в своей восточной части — галька, золотой, черный и красный песок поражают богатством красок. На Санторини живет около 15 тыс. человек. Административный центр — Тира. Кроме него популярные курортные направления на острове — Ия, Камари, Имеровигли.

Транспорт. В 6 километрах — международный аэропорт Санторини, до которого ходят автобусы, такси, морские паромы и скоростные катера. На самом острове передвигаться можно только на автобусах или авто.

Инфраструктура. Сейчас остров активно расстраивается, здесь уже много ресторанов и кафе, клубов с водными видами спорта, салонов красоты и других сервисных учреждений. Есть парки аттракционов и аквапарки.

Цены на жилье. В этой локации недвижимость одна из самых дорогих по сравнению с другими островами Греции — м² стоит более €2 тыс., за обычную квартиру просят €200 тыс. и более, средняя стоимость вилл стартует от €1 млн.

Как видите, выбирать есть из чего — Греция многообразна, как и ее недвижимость. Какой город и остров вам подойдут, зависит от ваших целей, ожиданий от приобретения недвижимости и, конечно, бюджета.