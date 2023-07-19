В 11 штатах США цены на жилье упали, но прогноз все равно положительный

Рекордное снижение количества инвестиций в рынок недвижимости США все-таки отразилось на стоимости жилья. Несмотря на нехватку доступных домов, цены на квартиры и дома в 11 штатах США показали снижение. В каких районах цены на жилье все еще растут?

Рост цен на недвижимость замедлился. По данным CoreLogic, ежегодный рост цен на жилье в США составил 1,4%. Как сообщает The World property journal, последний раз индекс цен на жилье CoreLogic снижался до менее чем 2% в начале 2012 года. При этом недвижимость в северо-восточных штатах и юго-восточных районах страны по-прежнему продолжает дорожать.

— После пика весной 2022 года ежегодное замедление цен на жилье продолжалось в мае, — сказала главный экономист CoreLogic Сельма Хепп. — Несмотря на замедление роста цен по сравнению с предыдущим годом, недавний импульс ежемесячного роста цен продолжается в условиях недавнего повышения ставок по ипотечным кредитам.

Тем не менее, после совокупного роста цен на жилье почти на 4% в период с февраля по апрель 2023 года, повышенные ставки по ипотечным кредитам и высокие цены на жилье оказывают давление на потенциальных покупателей. Эта динамика охлаждает недавний помесячный рост цен на жилье, который стал возвращаться к допандемическому среднему показателю с увеличением на 0,9% с апреля по май.

Майами снова показал самый высокий рост цен на жилье по сравнению с предыдущим годом среди 20 районов страны: в мае — на уровне 11,8%. Атланта и Шарлотт, Северная Каролина, показали рост на 4,4% в среднем. Среди штатов Мэн занял первое место по годовому росту в мае (рост на 7,2%), за ним следуют Нью-Джерси (рост на 7,1%) и Индиана (рост на 6,9%).

Одиннадцать штатов и один округ зарегистрировали годовое снижение цен на жилье: Айдахо (-8%), Вашингтон (-7,5%), Невада (-5,6%), Монтана (-5,3%), Юта (-4,3%), Аризона (-4,2%), Калифорния (-3,5%), Орегон (-3,1%), Колорадо (-2,7%), Южная Дакота (-1,3%), Нью-Йорк (-0,3%) и округ Колумбия (-0,1%).

По прогнозам CoreLogic, ежегодный рост цен на жилье в США увеличится до 4,5% к маю 2024 года.