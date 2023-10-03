В США готовят закон Кэти Перри (Katy PERRY Act), также известный как Закон о защите недвижимости пожилых людей в пенсионном возрасте (Protecting Elder Realty for Retirement Years Act). С чем связано такое название, и что подразумевает новая законодательная инициатива?

В случае принятия, Закон Кэти Перри будет устанавливать 72-часовой период ожидания перед продажей недвижимости людьми в возрасте 75 лет и старше. Этот период предоставляет пожилым гражданам дополнительное время для тщательного анализа условий сделки и консультации с юристами или семьей, прежде чем они окончательно согласятся на проведение сделки.

Одним из ключевых событий, которые стали поводом для разработки этого законопроекта, стал судебный спор между известной поп-звездой Кэти Перри и 84-летним предпринимателем Карлом Уэсткоттом. Он подал иск с требованием остановить продажу своего особняка в Санта-Барбаре с восемью спальнями и 11 ванными комнатами Перри и ее партнеру Орландо Блуму.

Певец и актер планировали купить особняк за 15 миллионов долларов, но теперь Уэсткотт и его семья пытаются помешать сделке. Уэсткотт утверждает, что он не смог дать информированное согласие на продажу из-за своего умственного расстройства и употребления опиатов, отпускаемых по рецепту, после серьезной операции. Его семья работает вместе с ним, чтобы гарантировать, что дом не станет собственностью Перри. И это, к слову, не первый случай, когда певица оказывается в центре подобных скандалов.

Законопроект был внесен как в Палату представителей, так и в Сенат, и получил двухпартийную поддержку. Однако он еще не принят в качестве закона. Сторонники законопроекта утверждают, что он необходим для защиты пожилых людей, учитывая рост случаев мошенничества в сфере недвижимости — по данным ФБР, их количество увеличилось на 400% за последние годы. Федеральная торговая комиссия сообщает, что в 2020 году пожилые люди потеряли более 500 миллионов долларов из-за подобных схем.

Противники инициативы утверждают, что это станет излишней нагрузкой для рынка и может вызвать увеличение числа судебных исков. Они считают, что существующих законов достаточно.