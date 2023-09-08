Уникальный замок на краю скалы в Алабаме за $4,9 миллиона. Вертолетная площадка прилагается

В Бремене, Северная Алабама, продаётся уникальный замок: он расположен на шести акрах частной территории и возвышается на высоте 400 футов над озером Льюис Смит, одном из самых чистых и глубоких озер в Алабаме (глубина достигает 264 футов). Построено здание было в 1980 году.

Замок сочетает в себе несколько архитектурных стилей, но, несомненно, его самой впечатляющей особенностью является стена, практически полностью выполненная из стекла.

Особенно впечатляющим является двухэтажный солярий размером 20 футов, который служит центром дома. Через окна солярия в дом проникает естественный свет.

Этот замок предлагает обилие удобств. Внутри главного дома вы найдете четыре просторные спальни, три полностью оборудованные ванные комнаты, открытую кухню, семейную комнату и три камина. Библиотека и офис отделаны деревом насыщенных цветов, создавая атмосферу комфорта и роскоши.

Снаружи, помимо потрясающих видов на озеро, есть лестница, ведущая к причалу. Также в распоряжении будущих владельцев рыбацкий домик с двухъярусными кроватями и мини-кухней. А для автолюбителей предусмотрен огромный гараж площадью 8000 квадратных футов с вертолетной площадкой.

Едва не забыли: стоит такой неординарный дом $4,9 миллиона.

Источники фото: Alabama Heritage, ARC Realty Mountain Brook.