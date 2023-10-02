Совсем недавно на рынке недвижимости Нью-Йорка произошла заметная сделка: знаменитый особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» был продан за впечатляющую сумму в $26,5 миллиона. Давайте рассмотрим этот уникальный таунхаус на Верхнем Ист-Сайде поближе.

Характеристики особняка:

Особняк простирается на 1100 квадратных метров, предоставляя множество пространства для комфортного проживания и развлечений.

6 этажей, семь просторных спален и десять роскошных ванных комнат.

На верхнем этаже вы найдете построенную по индивидуальному заказу баскетбольную площадку, где можно заниматься спортом, не покидая свой дом.

Внутри вы увидите изысканный мраморный пол и камин, а также дизайнерские элементы, придающие этому месту неповторимый шарм.

Фото: Кристина Крейн/Эван Джозеф

История объекта

Этот исторический особняк был построен примерно в 1907 году и прошел реновацию в 2005 году. Важным моментом является то, что особняк поддерживался в отличном состоянии, что делает его готовым для мгновенного заселения.

Несмотря на то, что обычно недвижимость такой высокой ценовой категории остается на рынке годами, этот особняк был продан всего через восемь недель после появления на рынке. Фильм «Дьявол носит Prada» сыграл в этом не последнюю роль.

Сделка и новый владелец

Личность покупателя особняка неизвестна. Однако Кори Шустер из Douglas Elliman, одного из крупнейших агентств недвижимости в Нью-Йорке, подтвердил, что покупатель проявлял интерес к таунхаусам на Верхнем Ист-Сайде в течение последних 18 месяцев, и этот дом стал идеальным выбором.

Шустер отмечает, что особенно привлекательным аспектом этой недвижимости является возможность проведения развлекательных мероприятий, что делает этот дом идеальным местом для встреч и вечеринок.

Тенденции на рынке недвижимости

Эта продажа произошла в контексте колебаний на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Во втором квартале продажи элитного жилья снизились почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Однако цены на элитное жилье продолжают расти, увеличившись на примерно 4% за тот же период. Это указывает на то, что, несмотря на некоторые изменения на рынке, спрос на роскошные недвижимости в Нью-Йорке остается высоким.