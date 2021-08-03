Белорусская компания GREEN STUDIO, основанная в 2017 году, специализируется на профессиональном дизайн-проектировании и реализации в соответствии с мировыми стандартами качества.

GREEN STUDIO демонстрирует свой опыт в таких сложных знаковых объектах как Astoria Riverside, Riviera SPA, WESTA, Baunty Тайская SPA деревня, FISH & FOOD gastromarket и другие.

Основное направление GREEN STUDIO — концептуальный дизайн интерьеров и экстерьеров для В2В: сегментов HoReCa и ритейл; SPA, ресторанов, клубов и других пространств.

Дополнительное направление компании — концептуальное дизайн-проектирование жилых пространств: квартир, домов и жилых комплексов.

GREEN STUDIO решает бизнес-задачи клиента, учитывает не только профессиональные знания в области интерьерного дизайна, но также и знания смежных областей: маркетинга, технологий, материалов, бизнес-аналитики, фирменного стиля, бренда, позволяющие создать продающий дизайн.

GREEN STUDIO разрабатывает дизайн-проекты с учетом дальнейшей точной реализацией. Совместно с компетентными партнерами: производителями, поставщиками — обеспечивает комплектацию, оснащение объекта и осуществляет сопровождение проекта.

Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с некоторыми проектами GREEN STUDIO:

