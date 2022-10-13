Россияне с шенгенской туристической визой больше не смогут въехать в Чехию. Так решило правительство страны после заседания кабинета министров.

Ежедневно в Чехию через международный аэропорт прибывают до 200 россиян. С 25 октября у них такой возможности уже не будет — Чехия будет отказывать во въезде всем россиянам с шенгенской визой. Как сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, «это мера олицетворяет четкую позицию Чешской Республики».

Свои границы для россиян с шенгеном недавно уже закрыли Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.