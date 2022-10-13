Чехия закрывает границы для граждан России
13.10.2022, 16:45
Время прочтения: 1 минута
Рекомендовать
Россияне с шенгенской туристической визой больше не смогут в Чехию. Так решило правительство страны после заседания кабинета министров.
Ежедневно в Чехию через международный аэропорт прибывают до 200 россиян. С 25 октября у них такой возможности уже не будет — Чехия будет отказывать во въезде всем россиянам с шенгенской визой. Как сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, «это мера олицетворяет четкую позицию Чешской Республики».
Свои границы для россиян с шенгеном недавно уже закрыли Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.
Топ статей этого месяца
Предложения недвижимости на платформе REALTING
Читайте также