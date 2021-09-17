Готовый дом не отличить от рендеров. В Тбилиси продается коттедж за $1,6 миллионов

Если жилье настолько не отличается от красивых рендеров, что приходится долго всматриваться в фотографии в поисках подвоха, то его действительно можно назвать идеальным. Именно такой коттедж продается в Тбилиси, и цена выглядит не менее красиво — $1,600,000. Что же предлагает продавец за такие деньги?

Эту виллу можно купить или снять в аренду

В Тбилиси выставлен на продажу дом, стоимость которого действительно впечатляет, — $1,600,00. Но в первую очередь внимание привлекает другая особенность — фотографии настолько хороши, что начинает закрадываться сомнение: а не рендеры ли это? Однако объявление не оставляет сомнений — вилла полностью готова к проживанию.

Площадь всего коттеджа — 380 кв. м. Это двухэтажная вилла, которая состоит из большой отдельной кухни-столовой, гостиной витражного типа, четырех спален.

Жилые комнаты заслуживают отдельного описания. Две из четырех спален имеют площадь 35 кв. м., а главная (хозяйская) спальня — 70 «квадратов». Конечно, в жилых комнатах есть гардеробные с удобными системами хранения и собственные ванные комнаты.

Общая площадь земельного участка — 1 гектар. Ландшафтный дизайн включает в себя несколько подсобных помещений во дворе, место для отдыха и развлечений на веранде. Интересно, что эту виллу можно купить, а можно и просто арендовать.

Цены на жилье в Грузии. Официальные данные

По официальной статистике, стоимость нового жилья в Грузии за последний год выросла. Годовой прирост по стране составил примерно 10%, а в столице — 17,9%. Однако, что интересно, во втором квартале 2021 года цены все же начались снижаться (-0,4% по сравнению с предыдущим кварталом). При этом купить квартиру в Грузии на вторичном рынке можно по цене от $20 тысяч.

Согласно Сакстат, новостройки продаются по цене от $745 за «квадрат» (средняя цена во втором квартале 2021 года). Однако здесь нужно обязательно учесть, что речь идет о так называемом «черном каркасе» — квартиры продаются вообще без отделки: без стяжки, перегородок и оштукатуривания. Для сравнения: «белый каркас» (оштукатуренное помещение со стяжкой и подведенными коммуникациями) стоит уже около $895 за «квадрат».