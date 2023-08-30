Сколько квадратных метров жилья в Польше можно купить за среднюю зарплату: обзор городов

Спрос на жилье и его доступность — это актуальные вопросы для многих стран, и Польша не является исключением. Портал RynekPierwotny.pl провел анализ рынка жилья в десяти крупнейших польских городах и оценил, сколько квадратных метров недвижимости можно приобрести в них за среднюю зарплату.

Вот эти 10 городов (начиная с самого доступного):

Катовице — 0,87 квадратного метра. Быдгощ — 0,77 «квадрата». Познань — 0,72 «квадрата». Гданьск — 0,72 квадратного метра. Лодзь — 0,69 «квадрата» Люблин — 0,68 «квадрата». Краков — 0,66 квадратного метра. Вроцлав — 0,66 «квадрата». Щецин — 0,63 «квадрата». Варшава — 0,59 «квадрата».

Сравнивая показатели, мы видим, что Варшава — самое недоступное место для покупки жилья: в столице за среднюю зарплату можно купить всего 0,59 кв.м. жилой недвижимости.

Примечательно, что высокие заработки не всегда перекликаются с высокими ценами на жилье. Примером может служить Катовице, где при довольно высоких заработках, цены на жилье остаются на низком уровне. Противоположный пример — город Щецин, где, несмотря на низкие зарплаты, предложения недвижимости ориентированы на более состоятельных клиентов.

Важно отметить, что Гданьск и Быдгощ выделяются в плане доступности жилья. На тысячу человек здесь приходится целых 23 объекта недвижимости. Тем временем, в Щецине ситуация значительно хуже — всего 12 предложений на тысячу жителей.

Интересно следить за изменениями на рынке жилья. За последний год количество предложений недвижимости выросло в Катовице, Люблине и Лодзи — на 34%, 17% и 5% соответственно. Однако другие города, такие как Варшава, Краков, Гданьск и Познань, столкнулись с уменьшением доступных вариантов жилья.