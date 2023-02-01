Купить дом за 1 евро можно все в большем количестве регионов Италии. В 2023 году к программе присоединился еще один город. Какой?

С этого года очередным участником проекта «Купить дом за 1 евро» стал небольшой итальянский город Сант-Элия-а-Пьянизи, провинция Кампобассо, регион Молизе. Население городка — примерно 1800 человек.

На данный момент в городе продается 8 домов по 1 евро, которые можно приобрести, если есть намерение остаться тут жить. Как указано на сайте мэрии города, заявки уже поступают (на сегодня их уже 20), однако претендентов будут отбирать чуть позже.

Как будет происходить отбор покупателя? Каждому из желающих купить дом будут начисляться баллы, в зависимости от того, как они планируют распоряжаться этим имуществом и восстанавливать его.

Огромным преимуществом будет, если вы захотите воспользоваться услугами именно местных инженеров, чтобы сделать ремонт и т.д. Привести здание в надлежащий вид нужно будет в течение трех лет. Из плюсов — приводить дома к их историческому облику будет не нужно.

Важное условие для покупки — внесение залога. В администрации города отмечают, что залог будет меньше, чем в других регионах страны (там суммы начинаются от 5000 евро).

Как подать заявку? Нужно зарегистрироваться на сайте мэрии города и заполнить анкету. Если вашу кандидатуру одобрят, можно будет приступать к оформлению сделки и подписывать контракт с городской администрацией.

Напомним, что правительство Италии запустило проект «Дом за 1 евро» десять лет назад. Эта инициатива вносит свой вклад в восстановление экономики страны, а также помогает решать демографические проблемы.