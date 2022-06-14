Купить свой собственный небольшой бар, чтобы, как в фильмах, проводить вечера за барной стойкой, разливая гостям коктейли? Почему бы и нет. В Праге как раз продается именно такой бизнес, и любой желающий может попробовать себя в роли владельца бара или даже собственного ресторана.

Квартира Столица Прага, Чехия $171,347 180 м²

В Праге выставлен на продажу очень необычный объект недвижимости — Lounge Bar. Судя по интерьеру, это довольно брутальное заведение, где основу меню, скорее всего, составляют очень крепкие напитки и кальяны. Бар разделен на несколько лаунж-зон: здесь есть и уютные небольшие комнаты на 8-10 человек, и большое общее пространство с кожаными креслами и диванами, и даже небольшой уголок для любителей компьютерных игр. На маленьком балконе на втором этаже лежат кресла-мешки для тех, кто устал от шума и хочет побыть в одиночестве. Такой интерьер абсолютно точно хочется разглядывать и находить интересные детали в каждом уголке.

По словам продавца, бар находится всего в 5 минутах ходьбы от Вацлавской площади. Общая площадь всех помещений — 180 кв. м. Сюда, помимо лаунж-зон для гостей, входит комната для персонала, кухня, подсобное помещение и туалет. В объявлении написано, что помещения одобрены для горячей кухни, что позволяет использовать их как ресторан.

В объявлении указаны суммы ежемесячных платежей, на которые должен будет обратить внимание будущий собственник. Итак, ежемесячная плата за аренду помещений — €1616 (договор заключается на 8 лет с возможностью продления). Коммунальные услуги «потянут» примерно на €410 в месяц (и это включая электричество). Также в объявлении указаны отступные в размере €125,288 — именно в такую сумму нынешний собственник оценивает свой бизнес. Отдельно стоит уточнить: речь не идет о продаже объекта недвижимости — лишь о продаже бизнеса.