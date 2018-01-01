Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Haci Kasim Mahallesi, Турция
от € 1,328,078
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О комплексе
Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом.Удобства и оснащение в доме
- Полы с подогревом (на дистанционном управлении)
- Высококачественный паркет
- Автоматические ставни
- Университет - 5,8 км
- Ближайший пляж - 4,3 км
- Ближайший магазин - 70 метров
- Остановка общественного транспорта - 400 метров
- Новый аэропорт Стамбула - 94 км
Местонахождение новостройки
Haci Kasim Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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