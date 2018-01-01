Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция

Yaylali, Турция

Сдача в: 2023

Спешим представить Вашему вниманию наш новый роскошный проект.

Этот жилой комплекс будет строится в тихом районе Алании Кестель всего в 100м. от моря. Расстояние до центра Аланьи составляет 5 км. Местные магазины, рестораны, кафе, аптеки, парки и набережная находятся в непосредственной близости от нашего нового комплекса. Аэропорт Газипаша находится всего в получасе езды.

Основные причины для покупки: ● Близость к морю

● Красивый вид

● Новые квартиры

● Современная архитектура

●Стильный дизайн



Комплекс состоит из одного блока и несмотря на это имеет богатую инфраструктуру.

Характеристика комплекса:

● Генератор

● Сад

● Фитнес

● Сауна

● Бассейн

● Лифт

● Охрана

● Вид на море и горы

● Кабельное телевидение – спутниковое

● Близко к автобусной остановке

● Удобный выход к морю

Начало строительства 04/2022 г. завершение 04/2023 г.



Остались квартиры 1+1 и 2+1 с разной площадью.