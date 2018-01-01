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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция

Haci Kasim Mahallesi, Турция
от € 1,328,078
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные современные виллы с живописным видом на окрестности, парковкой и бассейном с подогревом.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом (на дистанционном управлении)
  • Высококачественный паркет
  • Автоматические ставни
Расположение и объекты поблизости
  • Университет - 5,8 км
  • Ближайший пляж - 4,3 км
  • Ближайший магазин - 70 метров
  • Остановка общественного транспорта - 400 метров
  • Новый аэропорт Стамбула - 94 км
Местонахождение новостройки
Haci Kasim Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Haci Kasim Mahallesi, Турция
от € 1,328,078
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Сдача в: 2023

Спешим представить Вашему вниманию наш новый роскошный проект. 

Этот жилой комплекс будет строится в тихом районе Алании Кестель  всего в 100м. от моря. Расстояние до центра Аланьи составляет 5 км. Местные магазины, рестораны, кафе, аптеки, парки и набережная находятся в непосредственной близости от нашего нового комплекса. Аэропорт Газипаша находится всего в получасе езды. 

Основные причины для покупки:                                                                                              ● Близость к морю   

● Красивый вид    

● Новые квартиры     

● Современная архитектура  

●Стильный дизайн


Комплекс состоит из одного блока и несмотря на это имеет богатую инфраструктуру.

 

Характеристика комплекса:

● Генератор
● Сад
● Фитнес
● Сауна
● Бассейн
● Лифт
● Охрана
● Вид на море и горы
● Кабельное телевидение – спутниковое
● Близко к автобусной остановке  

● Удобный выход к морю

 

Начало строительства 04/2022 г. завершение 04/2023 г.

Остались квартиры 1+1 и 2+1 с разной площадью.
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- больничный блок
- Бизнес ( Блок рабочих мест )
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- Блок сюиты ( Домашний офис )
- VIP-блок ( Квартира )
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 ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 •Безопасность,
 •Gym ,
 •Привет парковка ,
 •Художественная галерея,
  •24/7 техническая служба

 •Количество квартир: 45
 •Общая площадь: 4800 м ²
 •Общий этаж: 16

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