Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 204,109
1 / 11
О комплексе
Резиденция располагает бассейном, хамамом, парной и сауной, фитнес-центром, ухоженным садом.
Окончание строительство - декабрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, станцией метробуса, торговыми центрами, больницами, школами.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы