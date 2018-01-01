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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 204,109
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, хамамом, парной и сауной, фитнес-центром, ухоженным садом.

Окончание строительство - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е-5, станцией метробуса, торговыми центрами, больницами, школами.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 204,109
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