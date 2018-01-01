Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 526,775
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О комплексе
Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.
Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.Расположение и объекты поблизости
- В пешей доступности несколько автобусных остановок
- Станция метро — в 4 минутах ходьбы
- В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов
- До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине
- Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине
Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города.
- Левент — 10 минут на машине
- Маслак — 12 минут на машине
- Площадь Таксим — 12 минут на машине
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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