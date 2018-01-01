  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 526,775
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
1 / 8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.

Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • В пешей доступности несколько автобусных остановок
  • Станция метро — в 4 минутах ходьбы
  • В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов
  • До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине
  • Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине

Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города.

  • Левент — 10 минут на машине
  • Маслак — 12 минут на машине
  • Площадь Таксим — 12 минут на машине
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
Авсаллар, Турция
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в комплексе Бумеранг, Тосмур
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Жилой комплекс ЖК в одном из развивающихся районов Алании - Газипаша
Аланья, Турция
Жилой квартал Выгодная цена квартиры в Алании в отличном месте
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 526,775
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый строящийся ЖК в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 58,2 до 151,1 м2. Расстояние до моря 650 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся проекте - центр Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 79,2 до 163 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Жилой комплекс Строящийся ЖК в пешей доступности от прекрасного пляжа в Газипаше
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 51 до 136 квадратных метров. Расстояние до моря 700 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
Realting.com
Перейти