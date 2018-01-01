Жилой комплекс Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
О комплексе
Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самый большой в городе кинотеатр, услуги консьержа, круглосуточная охрана и другие удобства доступные жильцам.Преимущества
Удобная система оплаты в несколько этапов.
Возможна рассрочка на 3 года, первый взнос 25%.Расположение и объекты поблизости
Ускюдар — один из самых престижных жилых районов города в азиатской части города Стамбул. Комплекс находится рядом с площадью Эмаар. Здесь есть все виды транспорта, включая метро. Легко добраться до площади Таксим (11 км), Босфорского моста (12 км), международного аэропорта Сабиха Гёкчен (25 км).
- Станция метро — 1,4 км
- Автобусная остановка — 300 метров
- Медицинский центр — 6 минут
- Торговый центр — 100 метров
- Парк Buhara — 500 метров
- Морская набережная — 10 минут
- Аэропорт Сабиха Гёкчен — 28 минут