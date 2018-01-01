Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 273,361
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О комплексе
Резиденция располагает крытым бассейном, большим гаражом, сауной и турецкой баней, детской площадкой, баскетбольной площадкой.
Окончание строительства:
1 очередь - 30 июня 2024 года
2 очередь - 30 декабря 2024 года
3 очередь - 30 декабря 2025 года.Преимущества
Подходит для получения гражданства.Расположение и объекты поблизости
- Автомагистраль - 2 минуты
- Линия метро М5 - 7 минут
- Босфорский мост - 15 минут
- Станция метробуса - 15 минут
- Больница - 10 минут
- Университет - 5 минут
- Финансовый центр - 12 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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