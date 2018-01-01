  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 273,361
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
1 / 20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает крытым бассейном, большим гаражом, сауной и турецкой баней, детской площадкой, баскетбольной площадкой.

Окончание строительства:

1 очередь - 30 июня 2024 года

2 очередь - 30 декабря 2024 года

3 очередь - 30 декабря 2025 года.

Преимущества

Подходит для получения гражданства.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль - 2 минуты
  • Линия метро М5 - 7 минут
  • Босфорский мост - 15 минут
  • Станция метробуса - 15 минут
  • Больница - 10 минут
  • Университет - 5 минут
  • Финансовый центр - 12 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Yaylali, Турция
Жилой квартал Продается квартира рядом с пляжем Клеопатра, в Алании
Tirilar Mahallesi, Турция
Жилой комплекс Большой выбор квартир в строящемся комплексе в центре Алании
Аланья, Турция
Жилой квартал В продаже отличный пентхаус с 4 спальнями в Алании
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в одном из лучших жилых районов - Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детской площадкой, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 273,361
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Luxury Life İn Ümraniye
Мраморноморский регион, Турция
от € 597,258
93–192 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Property Advisor Turkey

Этот проект в центре города предлагает вам роскошную и комфортную жизнь.

 

метро 5 минут пешком

Отойол Тем 5 минут

E5 путь 5 минут

Аэропорт Сабиха Гекчен 20 минут

Стамбульский аэропорт 40 минут

15 Теммуз мост 10 минут
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 60 до 122 м2.Расстояние до моря 1200 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густым, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи.Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет, и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Апартаменты в респектабельном районе Оба
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Новая стильная резиденция с полной инфраструктурой от стабильного застройщика в самом центре престижного района Алании – Оба. Преимуществом проекта является его месторасположение – в самой оживленной части района, на расстоянии всего 400 метра от побережья Средиземного моря. Все, что может предложить этот развитый в плане инфраструктуры район, находится в нескольких минутах ходьбы. Вдоль побережья расположены десятки пляжных клубов, ресторанов-кафе и караоке-баров. Кольцевая автомобильная дорога Алании находится в 200 метрах к северу от проекта и в 150 метрах от 25-й улицы, что обеспечивает легкую транспортную доступность. Муниципалитет Алании, торговый центр Аланиум, местный базар, банки, теннисные корты всё находится в нескольких минутах ходьбы от данного проекта. Вследствие того, что в данном районе не так много земли под застройку, это расположение особенно ценно - с видом на море и близко к пляжу!
В проекте один блок – 8 этажей, 71 апартаментов. Для более комфортного отдыха и проживания в комплексе будет предусмотрена благоустроенная, закрытая и охраняемая территория, а также самодостаточная внутренняя инфраструктура. На выбор предложены апартаменты: с одной спальней 1+1 площадью от 53 м2, с двумя 2+1 площадью 78 м2, а также дуплексы-пентхаусы с двумя и тремя спальнями - 2+1 площадью 117 и 167, 3+1 площадью 178 м2. Технические характеристики: стальная входная дверь, кондиционеры в каждой комнате, электронагреватель воды в ванной, внутренние двери американского типа, керамогранитная напольная плитка, окна UPVC с двойным остеклением, точечное и основное освещение, встроенная функциональная модульная кухонная мебель, полностью укомплектованные санузлы.

Realting.com
Перейти