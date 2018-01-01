Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция

Каргыджак, Турция

Сдача в: 2024

Представляем Вашему вниманию новый элитный проект, расположенный на востоке Алании в районе с большими перспективами Каргыджак. Данный район, сочетающий в себе уникальные экологию и природу вместе с европейским комфортом. Проект расположен в 2 км от моря, в 16 км от центра Аланьи и в 25 км от аэропорта Газипаша. В пешей доступности прогулочная зона с чистой и обустроенной набережной, ухоженные пляжи, кафе, школы и парки. Со всех сторон район окружен хвойными деревьями, а также плодовыми садами. Благодаря перепадам высоты и большому количеству холмов, из окон квартир будет открываться отличная панорама.

Комплекс будет состоять из трех блоков по 6 этажей. Суммарно представлено 64 квартиры от 49 м² до 170 м² различной планировки:

- 1+1 квартиры;

- 2+1 квартиры;

- Двухуровневые апартаменты 2+1 и 3+1 с выходом в сад;

- Двухуровневые квартиры 2+1 и 3+1 с мансардой.

На территории 7 900 м² будет обустроена социальная зона, отвечающая всем стандартам. Комфорт, современность и внимание к деталям - вот, что отличает данный Жилой Комплекс.