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  4. New plots on Saimaa with own beach - 5000m2

New plots on Saimaa with own beach - 5000m2

Картал, Турция
от
€599,000
;
6
Описание Описание
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О комплексе

Лучшие доступные 4 участка непосредственно на пляже Сайма каждый 5000м2 со строительством до 200м2 каждый

Мы строительная компания в Финляндии с 2007 года

Более подробная информация на нашем сайте: https://invest-finland.fi/#about
 

Дополнительно

  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Картал, Турция

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New plots on Saimaa with own beach - 5000m2
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