Недалеко от Хельсинки выставлен на продажу стильный особняк, который продавец называет настоящим произведением архитектурного искусства, и более того, шедевром. Возможно, с описанием этого дома риелтор немного и переборщил с эпитетами, однако особняк точно заслуживает внимания. Подробности — в статье.

Особняк Helsinki sub-region, Финляндия Цена по запросу

На берегу залива Балтийского моря в окружении красивейших хвойных лесов на острове Кархусаари расположен дом, который продавец называет представительской резиденцией. Особняк выставлен на продажу, и, благодаря фотографиям в объявлении, мы можем устроить виртуальную экскурсию по этому дому.

Дом стоит на собственном земельном участке общей площадью 28 соток, границы которого определены лишь лесом и морским берегом. Здесь есть свой пляж и причал с глубиной у берега 2,5 метра. От соседей участок огорожен плотной стеной хозпостроек, так что некоторая степень уединенности здесь все же есть. При этом, по словам продавца, участок расположен всего в 15 минутах езды от центра Хельсинки и аэропорта, поэтому с наличием необходимой инфраструктуры проблем не будет.

В объявлении указано, что этот дом — дизайнерский проект знаменитых финских архитекторов, куда, помимо стильных интерьеров Hi-Tec, вошли бассейн, гидромассаж, классическая береговая сауна и турецкая баня, плюс офисное помещение. В доме установлено аж 3 камина, есть закрытые и открытые террасы, гостевой домик и большая парковка.

При таком подробном описании участка и прилегающей территории особенно странно видеть, что в объявлении не указана общая площадь дома и количество жилых и ванных комнат. Однако здесь есть информация, что «шедевр создан только из экологичных скандинавских материалов – камень, стекло, дерево, металл».

Особняк был построен в 2008 году и оборудован системой «умный дом» — техническое управление полностью компьютеризировано, (охранная система, климат-контроль и т.д.), внедрен энергосберегающий принцип. Дом настолько «умный», что «разве что не читает мысли хозяина», — уточняет риелтор.

Отопление особняка обеспечено по принципу разности температур четырьмя артезианскими скважинами глубиной по 160 метров. Канализация – городская. Электричество – городская подводка (подземный кабель, 3 фазы по 15 кВт), есть аварийный дизельный генератор на 60 кВт с емкостью для топлива на 1500 литров, установлен аварийный котел для обогрева воды. Вода – городское водоснабжение.

Стоимость дома в объявлении не указана. Однако риелтор готов выслушать предложения от потенциальных покупателей:

— Это произведение современного архитектурного искусства нужно увидеть "вживую". С удовольствием покажем и примем Ваше предложение! — указывает в объявлении риелтор.