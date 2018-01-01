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New directly on Saimaa beach

Руоколахти, Финляндия
от
€336,600
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6
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О комплексе

Мы строим новые виллы и выбираем участок прямо на озере Сайма, чтобы плавать и иметь пирс для собственной лодки.
Участки от 1100-2500м3 
Здесь мы можем построить любой дом в пределах 250м2-300м2

В нашем портфолио есть проект виллы 164м2, жилая площадь 151м2 с 3 спальнями, который идеально подходит там
Но это может быть любой проект.

Мы строительная компания, мы строим виллы / дома в Финляндии более 20 лет. 

Например, в прошлом году мы построили дом в Syyspohja, который является ссылкой на этот дом:
https://invest-finland.fi/portfolio/completed/

Продолжительность строительства составляет около 8-12 месяцев, в зависимости от того, в какое время года мы получаем одобрение от города ( в зимний процесс строительства замедляется ) 

Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Руоколахти, Финляндия

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New directly on Saimaa beach
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от
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