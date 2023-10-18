Минск, Беларусь

от €109,990

68–144 м² 3

Сдача в: 2023

Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от новой станции метро Площадь Богушевича. Немига - одна из главных улиц Минска. Немига - это и есть Минск. Высота потолков от 3 до 3.4 метра. Площадь квартир: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2. Большие панорамные окна по всему периметру. Окна во весь Минск. От 2 до 5 санузлов в каждой из квартир. Индивидуальный выход из лифта к вашей квартире. Внутрипольные конвекторы отопления (не закрывают вид из окна) Современные высокоскоростные лифты. Подземный паркинг с местами увеличенной площади и кладовыми помещениями. Автомобильные машиноместа с возможностью установки электрозарядки (сделана вся необходимая подготовка и мощность ТП имеет необходимый запас) Лифты опускаются на оба уровня подземного паркинга. Внутренний двор без автомобилей. Проект занял первое место на фестивале Белорусского союза архитекторов в номинации "Жилые многоэтажные дома" Консьерж-сервис. Звукоизоляция (минеральная вата плотностью 110кг/м). Видеодомофон в каждой квартире. Видеонаблюдение мест общего пользования всего Жилого комплекса. Просторное современное лобби. Свободная планировка квартиры. Архитектурная подсветка жилого комплекса в вечернее и ночное время. В квартирах предусмотрены места для гардеробных комнат, кладовых, встроенных шкафов. Наш монолитно-каркасный жилой комплекс строится из наиболее прочных по качеству марок бетона категории С30/37 и С25/30. По результатам испытаний, проведенных аккредитованной независимой лабораторией БНТУ, конструкции превышают по прочности и эти показатели. Сплошное фасадное остекление с использованием двухкамерных трёхслойных стеклопакетов обеспечивает наилучшую звуко- и теплоизоляцию, а также максимально возможную освещенность помещений, препятствует проникновению УФ-лучей, что позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в помещениях (дополним пункт про прочность позже). Улучшенная шумоизоляция достигнута использованием трёхслойных перегородок между квартирами. Перегородки состоят из 120 мм кирпича, 100 мм керамзитобетона и 40 мм минераловатных плит. Дополнительная звукоизоляцией перекрытий между этажами обеспечена устройством звукоизолирующего слоя из минераловатных плит 40 мм между плитой перекрытия и стяжкой пола, что на сегодняшний день является лучшим решением, применяемым в домостроении. Квартиры обеспечены индивидуальным лифтовым холлом с контролем доступа, который обеспечивает дополнительную безопасность, комфорт и приватность. Наш жилой комплекс обеспечен высокоскоростными бесшумными лифтами: пассажирским и грузовым. Доступ в жилые помещения осуществляется с уровня лобби и паркинга. Лифты изготовлены под заказ для ЖК Маэстро с учетом повышенных потребительских качеств (эксклюзивная отделка кабин лифтов). Высота потолков в каждой квартире от 3 до 3,5 м., что в перспективе позволяет применить самые смелые дизайнерские решения, в том числе и выделение нескольких уровней зонирования и антресолей в квартирах. В квартирах с 17 по 20 этаж возможно оборудование приточно-вытяжной вентиляции. Наружные стены квартир представляют собой сплошное панорамное остекление, обеспечивают наилучшую инсоляцию и открывают прекрасный вид на центр Минска. Отопление в квартирах осуществляется с помощью встроенных внутрипольных конвекторов, что позволяет реализовать любые задумки интерьерного дизайна и не отвлекать внимание на ненужные детали. Все квартиры имеют свободную планировку, что в совокупности с большой высотой потолков даёт возможность создать индивидуальный дизайн помещений, не ограничиваясь одним уровнем. ЖК «Маэстро» обладает подземным двухуровневым паркингом, в котором находятся машиноместа с кладовыми помещениями и в том числе машиноместа увеличенной площади для автомобилей премиум класса, а также мотоместа. Кроме этого, присутствуют машиноместа с возможностью устройства электрической зарядной станции. На крыше паркинга расположена закрытая придомовая территория, оборудованная детской площадкой и зоной отдыха, свободная от доступа автомобилей. Вход в ЖК Маэстро осуществляется через объёмную входную группу с лобби, в котором находится рецепция, зона отдыха, группа сан.узлов, а также помещение для мойки лап домашних питомцев. Башни жилого комплекса соединены между собой двухуровневым стилобатом, в котором предусмотрены помещения для всех необходимых сервисов, обеспечивающих комфортное времяпрепровождение и проживание. Например, СПА-салон, банк, кафе, химчистка. Неоспоримый плюс ЖК Маэстро – его расположение в самом центре города и шаговая доступность ко всем транспортным инфраструктурам, лучшим местам досуга и парковой зоне. Еврейский мемориальный сквер, Сквер Адама Мицкевича, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство юстиций, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, филиалы Белорусского государственного университета, Белорусский государственный педагогический университет, Беларусбанк, Банк БелВЭБ, железнодорожный вокзал, Музыкальный театр, Театр им. М. Горького, Костел святого Симеона и святой Елены, самые известные развлекательные заведения на улицах Зыбицкая, Комсомольская, Немига – всё «под рукой». Благодаря своему уникальному фасаду наш жилой комплекс стал победителем конкурса Белорусского союза архитекторов в номинации «Жилые многоэтажные дома свыше 3 этажей». Фасад ЖК Маэстро не имеет аналогов в Беларуси, ведь помимо высококлассных и износостойких материалов мы добавили нотку творчества. И совсем скоро ночную жизнь города украсят огни необычного 20-тиэтажного здания. Правильная эксплуатация здания – залог преумножения вложенных вами средств в покупку жилья. Мы доверяем только профессиональной эксплуатационной компании, которая всегда в самые кратчайшие сроки квалифицированно устранит любые технические неполадки. Вся инфраструктура после сдачи объекта остается в управлении профессиональной службы эксплуатации ООО «Эксплуатационная компания», что гарантирует быструю и качественную реакцию наших технических служб. Покупателям квартир в нашем доме важен не только повышенный комфорт, но и статус, что предполагает наличие наиболее благополучного соседства, а также создания клуба жильцов ЖК Маэстро.