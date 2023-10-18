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Жилой комплекс Minsk World
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от
€32,000
Площадь 29–61 м²
5 объектов 5
Агентство: ООО «Бир Бай»
Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь застройки — 340 га жилых зданий — 2 200 000 м2 общественных помещений — 1 400 000 м2. В Minsk World реализуется передовая градостроительная концепция «15-минутный город», предусматривающая нахождение в шаговой доступности всех объектов, необходимых для жизни детей и взрослых, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. Вместе с домами, именованными в честь прославленных мировых столиц, в кварталах, которые носят названия континентов и материков, работают и/или запроектированы: кофейни и небольшие рестораны частные медицинские кабинеты и современные поликлиники детские сады и школы фитнес-центры и студии йоги безопасные и яркие детские городки с мягким покрытием игровой площадки территории воркаута, стадионы для командной игры и теннисные корты новый городской парк площадью около 40 га с территориями отдыха и развлечений для детей и взрослых. Новостройки Minsk World Команда белорусских и зарубежных градостроителей работает над воплощением в домах многофункционального комплекса лучших тенденций современной мировой архитектуры. Minsk World — это 21 жилой квартал, в каждом из которых расположено от 10 до 12 красивых монолитно-каркасных зданий. В домах комплекса проектируются как небольшие студии, так и просторные пентхаусы, а также престижные апартаменты с собственными террасами и отдельным входом. В новостройках Minsk World вас ждут: просторные и художественно оформленные дизайнерские лобби с рецепцией и консьержем, туалетной комнатой с пеленальным столиком и мойкой для лап, местами для отдыха гостей с небольшим букшерингом панорамные лифты, из окна которых открывается красивая картина комплекса апартаменты свободной планировки, где можно реализовать любой дизайн-проект апартаменты с готовой отделкой для мгновенного вселения или эффективного использования в прибыльном арендном бизнесе остеклённые лоджии, французские балконы, панорамные окна, через которые круглый год поступает много света коммерческие помещения с отдельным входом и вентиляцией, где можно реализовать любой стартап или развить уже существующий бизнес-проект Прилегающая территория Здесь нет транзитного движения транспортных средств. Это место отдыха для взрослых и детей с площадками для занятий спортом и детских игр, теннисными кортами и стадионами для баскетбола. На территории каждого квартала работает, строится или запроектирована школа либо детский сад. Комфорт автолюбителей Парковочные места расположены с внешней стороны кварталов. Обеспечен прямой выезд на одну из новых магистралей Минска. В любую точку города на автомобиле можно доехать за 15 минут. Для наилучшей защищённости транспортного средства уже работают и строятся паркинги с видеонаблюдением, круглосуточной охраной, автоматизированным доступом владельцу в режиме 24/7. Некоторые из них интегрированы с торговым центром (дополнительный комфорт для автолюбителей). Транспортная доступность По периметру кварталов находятся остановки общественного транспорта. Маршрутная карта позволяет быстро добраться в удалённые районы Минска даже в часы пик. На территории многофункционального комплекса работает станция метро «Ковальская Слобода». Открытие станции метро «Аэродромная», где идёт отделка керамогранитом, ожидается летом 2023г. Лучшее место для четвероногих друзей и владельцев На территории многофункционального комплекса предусмотрены места выгула и базовой дрессуры для четвероногих друзей, где можно провести время с собакой, улучшив её физическую форму и подарив заряд бодрости. Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall Для реализации бизнес-проектов и построения успешной деловой карьеры в Minsk World возводится Международный финансовый центр. Рядом с ним появится один из самых больших (≈ 138 000 м2) в нашей стране торгово-развлекательных центров Avia Mall, где вы найдёте рекордное количество брендов (≈ 500 магазинов и бутиков), будет большой гипермаркет. На огромном (≈ 9000 м2) фуд-корте вас порадует широчайшая палитра блюд белорусской и зарубежной кухни. Появление этих объектов на карте многофункционального комплекса позволит соотносить комплекс с лучшими деловыми кварталами других стран и вызовет рост м2 в новостройках. Minsk World – инвестиция в успех.
Жилой квартал «Лазурит»
Жилой квартал «Лазурит»
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Площадь 51–270 м²
16 объектов 16
«Лазурит» - элитные квартиры в Минске от государственного застройщика.  Жилой комплекс в престижном районе.  «Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщика со своей гараж-стоянкой, которая располагается под землей. Территория будущего жилого комплекса новостройки, в долевом строительстве которой вы можете поучаствовать уже сейчас, будет закрытой от посторонних, оборудованной продуманной системой парковки и въезда. Кроме того, здесь же будет располагаться развитая инфраструктура, предназначенная только для нужд жильцов: детские игровые площадки; спортплощадки; зоны, обеспечивающие хозяйственные потребности; зеленые зоны и газоны; места, предназначенные для отдыха с комфортом. Что будет на территории элитных минских квартир? Вся внешняя территория будет украшена малыми архитектурными формами. Будет обеспечена безопасность жильцов элитных квартир: игровые зоны для детей и спортивные площадки будут оборудованы металлическими ограждениями. Здание новостройки в Минске, где вы можете купить элитную квартиру, является монолитным каркасом с наружными ограждающими стенами. Основным материалом для его возведения послужили поризованные керамические блоки, внешне  жилой комплекс будет утеплен вентфасадами. Под землей, ниже нулевой отметки, будут построены два этажа, на которых разместятся технические, служебные и подсобные помещения. Там же будет находиться двухэтажный паркинг. В здании также планируются торгово-офисные помещения коммерческой недвижимости: магазины, офисы. Жилые этажи VIP комплекса «Лазурит» расположены на отметке +6,900. В высоту первые три достигают по 3,45м(высота потолка-3,10м), все остальные – по 3,15м(высота потолка-2,85м). Предусмотрено строительство теплого чердака для обеспечения технических нужд, а также технического этажа, который будет расположен в промежутке между встроенными и жилыми помещениями. Приглашаем поучаствовать в долевом строительстве квартир прямо сейчас!   Элитный жилой комплекс «Лазурит» в Минске, в долевом строительстве которого вы можете поучаствовать, является жильем повышенной комфортности, имеющим класс «Престиж». Квартиры в нем спланированы, учитывая принципы функционального зонирования. Данная оптимизация предусматривает, что при необходимости, приобретя квартиру в Минске у государственного застройщика, Вы сможете объединить кухню и жилую комнату, получая просторное единое пространство. В некоторых квартирах (в зависимости от площади жилого пространства) возможно еще и обустройство санузлов специально для гостей.   Удобство и комфортные условия жизни в VIP квартирах Вход со двора в жилую часть комплекса осуществляется с высоты первого этажа по низким крыльцам, на которых предусмотрено строительство пандусов для удобства передвижения маломобильных групп населения. Нужды каждой секции обслуживают два лифта по 630 и 1000 кг грузоподъемностью.  Коридоры, холлы лифтов, лестницы, тамбуры и другие общие территории элитных квартир в ЖК «Лазурит» будут отделаны высококачественными и долговечными материалами. Стены и потолки будут окрашены защитно-декоративным полимерным составом; полы вымощены керамической плиткой. Жилые помещения, которые Вы можете купить в Минске без посредников, предоставлены к продаже без отделки, также внутри квартир не будут установлены двери. Снаружи комплекс оборудован вентилируемой системой утепления фасадов и облицован керамогранитом. Стены лоджий снаружи будут отделаны легкой штукатурной системой и остеклены алюминием. Сами же окна и балконные двери – из профиля ПВХ, кроме того, предусмотрена установка витражей из алюминиевого профиля. Внутреннее пространство элитного жилого комплекса «Лазурит» Двери, ведущие в жилые помещения – из алюминия, с двухкамерным стеклопакетом и витражными конструкциями. ведущие в квартиры – металлические, с противовзломным механизмом. Пространство подземного гаража предусматривает не только хранение личных автомобилей жильцов, но и велосипедов. Здесь же располагаются  помещения для охранников и обслуживающего персонала, система препятствия несанкционированному въезду и выезду, осуществляющая автоматизированный контроль и организацию доступа автотранспорта. Организация движения автомобилей будет осуществляться с максимальным комфортом и обеспечением безопасности жильцов с помощью: дорожных знаков и разметки, панорамных зеркал, установки колесоотбойных устройств. Сетевая система видеонаблюдения обеспечит визуальный контроль проникновения в подземные гараж-стоянки, автостоянки, входы в жилые помещения. Видеонаблюдение будет также осуществляться снаружи и внутри зданий с помощью видеокамер, а также уличных камер, расположенных вне помещений. Все средства видеонаблюдения высочайшего класса, поэтому, приобретая элитную квартиру в новостройке в Минске, Вы можете быть уверены в сохранности Вашего автомобиля. Также для удобства жильцов предусмотрено, что один лифт из секций жилого комплекса будет опускаться на этажи гараж-стоянки.
Многоквартирный жилой дом Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!
Многоквартирный жилой дом Квартиры вблизи Цнянского водохранилища!
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Многоквартирная малоэтажная застройка по 4-пер. Кольцова в г. Минске. Живописный и благоустроенный пляж Цнянского водохранилища расположен всего в 500 метрах от застройки. Комфортная жизнь рядом с природой! Малоэтажная застройка, состоит из трёх жилых домов Дом 1: 16 квартир Дом 2: 20 квартир Дом 3: 24 квартиры Жилые дома запроектированы двух-, и трехэтажными. Каждая секция жилого дома оборудована лифтом. Конструкция жилых домов - бескаркасная, с поперечным расположением несущих стен из керамических блоков. Квартиры: 3-ком.– от 90,64 до 106,76 кв.м.; 4- ком. – от 121,2 до 121,66 кв.м. Инфраструктура: в шаговой доступности от жилого комплекса, находится современный спортивный комплекс с открытым и закрытым теннисными кортами, спортивным залом и сауной с бассейном, школы, детские сады, поликлиника, магазины. Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и ИП: Дом 1 — 3 718,10 бел. рублей; Дом 2 — 3 572,68 бел. рублей; Дом 3 — 3 253,54 бел. рублей. Стоимость 1 м2 общей площади (по СНБ) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска, организациях г. Минска, без выдачи направлений администраций районов г. Минска: Дом 1 — 3 325,61 бел. рублей; Дом 2 — 3 190,47 бел. рублей; Дом 3 — 2 902,48 бел. рублей. Порядок внесения денежных средств. Для внесения денежных средств предусмотрена рассрочка платежа до июля 2023 года (включительно). Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 10 (десяти) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется физическими и юридическими лицами, не состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Первоначальный взнос в размере 40% от общей стоимости объекта долевого строительства должен быть внесен в течение 15 (пятнадцати) банковских дней - для жилых помещений, строительство которых осуществляется гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заявления о заключении договоров принимаются (регистрируются) по адресу г. Минск, пр. Независимости, 46, каб.1. Жить в экологически чистом районе города Минска, отдыхать после рабочего дня возле водоёма или проводить выходные с семьёй на свежем воздухе — мечта многих городских жителей! В жилом комплексе, расположенном в живописном престижном районе вблизи  Цнянского водохранилища, это станет реальностью!
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Жилой комплекс «Променад»
Жилой комплекс «Променад»
Минск, Беларусь
от
€67,520
Площадь 39–109 м²
330 объектов 330
ЖК «Променад» - там, где хочется жить! Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимально короткие сроки! Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл. При 100% оплате покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры (в среднем 30 долл. за 1 квадратный метр). Также у покупателей есть возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика. Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости. При покупке квартиры в рассрочку: На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2. До октября 2024г. — увеличение стоимости на 20 долл. за 1 м2. Преимущества: Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами (водохранилище Дрозды, Минское море). Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы, медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья. Развитая транспортная инфраструктура. 15 минут до центра города. Низкая плотность застройки. В комплексе продаются только готовые квартиры с современными планировками. Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем. Грамотно расположенные места для парковки. Большое количество спортивных и детских игровых площадок, а также зеленых зон. Квартиры с французскими окнами с широкими подоконниками, остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями, а также комбинированными перегородки между комнатами. Просторные лифты производителя Orona. Наличие технического этажа.
Жилой комплекс Маэстро
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от
€109,990
Площадь 68–144 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Застройщик: Strateg Group
Основные преимущества и технические характеристики ЖК «Маэстро»: В 70 метрах от новой станции метро Площадь Богушевича. Немига - одна из главных улиц Минска.  Немига - это и есть Минск. Высота потолков от 3 до 3.4 метра. Площадь квартир: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2.  Большие панорамные окна по всему периметру. Окна во весь Минск. От 2 до 5 санузлов в каждой из квартир. Индивидуальный выход из лифта к вашей квартире. Внутрипольные конвекторы отопления (не закрывают вид из окна) Современные высокоскоростные лифты. Подземный паркинг с местами увеличенной площади и кладовыми помещениями. Автомобильные машиноместа с возможностью установки электрозарядки (сделана вся необходимая подготовка и мощность ТП имеет необходимый запас) Лифты опускаются на оба уровня подземного паркинга. Внутренний двор без автомобилей. Проект занял первое место на фестивале Белорусского союза архитекторов в номинации "Жилые многоэтажные дома" Консьерж-сервис. Звукоизоляция (минеральная вата плотностью 110кг/м). Видеодомофон в каждой квартире. Видеонаблюдение мест общего пользования всего Жилого комплекса. Просторное современное лобби. Свободная планировка квартиры. Архитектурная подсветка жилого комплекса в вечернее и ночное время. В квартирах предусмотрены места для гардеробных комнат, кладовых, встроенных шкафов. Наш монолитно-каркасный жилой комплекс строится из наиболее прочных по качеству марок бетона категории С30/37 и С25/30. По результатам испытаний, проведенных аккредитованной независимой лабораторией БНТУ, конструкции превышают по прочности и эти показатели. Сплошное фасадное остекление с использованием двухкамерных трёхслойных стеклопакетов обеспечивает наилучшую звуко- и теплоизоляцию, а также максимально возможную освещенность помещений, препятствует проникновению УФ-лучей, что позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в помещениях (дополним пункт про прочность позже). Улучшенная шумоизоляция достигнута использованием трёхслойных перегородок между квартирами. Перегородки состоят из 120 мм кирпича, 100 мм керамзитобетона и 40 мм минераловатных плит. Дополнительная звукоизоляцией перекрытий между этажами обеспечена устройством звукоизолирующего слоя из минераловатных плит 40 мм между плитой перекрытия и стяжкой пола, что на сегодняшний день является лучшим решением, применяемым в домостроении. Квартиры обеспечены индивидуальным лифтовым холлом с контролем доступа, который обеспечивает дополнительную безопасность, комфорт и приватность. Наш жилой комплекс обеспечен высокоскоростными бесшумными лифтами: пассажирским и грузовым. Доступ в жилые помещения осуществляется с уровня лобби и паркинга.  Лифты изготовлены под заказ для ЖК Маэстро с учетом повышенных потребительских качеств (эксклюзивная отделка кабин лифтов). Высота потолков в каждой квартире от 3 до 3,5 м., что в перспективе позволяет применить самые смелые дизайнерские решения, в том числе и выделение нескольких уровней зонирования и антресолей в квартирах. В квартирах с 17 по 20 этаж возможно оборудование приточно-вытяжной вентиляции. Наружные стены квартир представляют собой сплошное панорамное остекление, обеспечивают наилучшую инсоляцию и открывают прекрасный вид на центр Минска.   Отопление в квартирах осуществляется с помощью встроенных внутрипольных конвекторов, что позволяет реализовать любые задумки интерьерного дизайна и не отвлекать внимание на ненужные детали. Все квартиры имеют свободную планировку, что в совокупности с большой высотой потолков даёт возможность создать индивидуальный дизайн помещений, не ограничиваясь одним уровнем. ЖК «Маэстро» обладает подземным двухуровневым паркингом, в котором находятся машиноместа с кладовыми помещениями и в том числе машиноместа увеличенной площади для автомобилей премиум класса, а также мотоместа.  Кроме этого, присутствуют машиноместа с возможностью устройства электрической зарядной станции. На крыше паркинга расположена закрытая придомовая территория, оборудованная детской площадкой и зоной отдыха, свободная от доступа автомобилей. Вход в ЖК Маэстро осуществляется через объёмную входную группу с лобби, в котором находится рецепция, зона отдыха, группа сан.узлов, а также помещение для мойки лап домашних питомцев. Башни жилого комплекса соединены между собой двухуровневым стилобатом, в котором предусмотрены помещения для всех необходимых сервисов, обеспечивающих комфортное времяпрепровождение и проживание. Например, СПА-салон, банк, кафе, химчистка. Неоспоримый плюс ЖК Маэстро – его расположение в самом центре города и шаговая доступность ко всем транспортным инфраструктурам, лучшим местам досуга и парковой зоне. Еврейский мемориальный сквер, Сквер Адама Мицкевича, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство юстиций, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, филиалы Белорусского государственного университета, Белорусский государственный педагогический университет, Беларусбанк, Банк БелВЭБ, железнодорожный вокзал, Музыкальный театр, Театр им. М. Горького, Костел святого Симеона и святой Елены, самые известные развлекательные заведения на улицах Зыбицкая, Комсомольская, Немига – всё «под рукой». Благодаря своему уникальному фасаду наш жилой комплекс стал победителем конкурса Белорусского союза архитекторов в номинации «Жилые многоэтажные дома свыше 3 этажей». Фасад ЖК Маэстро не имеет аналогов в Беларуси, ведь помимо высококлассных и износостойких материалов мы добавили нотку творчества. И совсем скоро ночную жизнь города украсят огни необычного 20-тиэтажного здания. Правильная эксплуатация здания – залог преумножения вложенных вами средств в покупку жилья. Мы доверяем только профессиональной эксплуатационной компании, которая всегда в самые кратчайшие сроки квалифицированно устранит любые технические неполадки. Вся инфраструктура после сдачи объекта остается в управлении профессиональной службы эксплуатации ООО «Эксплуатационная компания», что гарантирует быструю и качественную реакцию наших технических служб. Покупателям квартир в нашем доме важен не только повышенный комфорт, но и статус, что предполагает наличие наиболее благополучного соседства, а также создания клуба жильцов ЖК Маэстро.
Коттедж Типовой дом.
Коттедж Типовой дом.
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Благодаря накопленному опыту и передовым технологиям, мы совершенно спокойно даем гарантию на все работы и всегда соблюдаем сроки реализации проекта.
Вилла Console House премиального сегмента
Вилла Console House премиального сегмента
Минск, Беларусь
от
€1,66 млн
Площадь 498 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Console house - это дом с уникальной архитектурой и всеми удобствами, необходимыми для комфортной жизни современного человека. Нахождение в черте города и вместе с тем близость к водохранилищу Дрозды делает это место идеальным для любителей городской инфраструктуры и отдыха на природе. Особенностями дома так же являются наличие спа-блока с сауной и бассейном, а так же террасой с зоной костра, где будет приятно проводить время в кругу семьи и друзей теплыми летними вечерами. Локация: г. Минск, мкр. Веснинка, Вербная 13. Площадь: 445 м2 (дом 330 м2, гараж 45 м2, SPA 70 м2). Площадь участка: 12 соток (пожизненное и наследуемое дарение). Объект реализуется в двух вариантах: 1. Стоимость 1.750.000 - в стоимость входит: Отделка здания навесными фасадами от «Ламинам» и HPL панели (утепление, монтаж подсистемы) Установленные металлические парапеты на кровле Установленные окна из профиля Sсhuеco (Germany) и стеклопакеты AGC (Russia) Алюминиевые откосы и отливы на окнах Установленный деревянный Планкен Алюминиевые секции забора (Польша) по всему периметру Въездные ворота Fancyfence (Poland) - (опускаются вниз в землю) Штукатурка и покраска стен забора, гаража и дома Навесные Фасады (Laminam и НPL- панели) 2. Стоимость 2.300.000 - в стоимость входит отделка и дополнительно следующий список оборудования: Входная дверь в дом тонированное стекло со встроенным «умным» замком с открыванием от телефона, глаза, отпечатка пальца Входные ворота и дверь в гараж (Hermann) Покрытие кровли бесшовное Giperdesmo (Spain) Ливневая канализация АСА (Poland) Благоустройство участка (отмостка гранитными плитами, заезд, ступени в зоне Пати, вход в дом - натуральный гранит - Покрытие зоны Пати (керамогранит или натуральный известняк (Russia или Portugal)) Автополив участка Котел Buderus (Germany) Монтаж отопления, разводка труб водоснабжения, канализации и радиаторного отопления, тёплый пол от Compipe (Switzerland) Выполненная разводка электрики до коробок в каждом помещении Профессиональное оборудование для очистки воды - ПВВ на дом и СПА VTS (Poland) Осушение бассейна Frivent (Austria) Кондиционирование Daikin (Japan), щелевые решетки (Lithuania) Переливной бассейн 4Х7 м Система подготовки и очистки воды для бассейна (Germany) Джакузи Выполнена внутренняя и наружная отделка гаража Бесшовный WiFi Ruckus Wireless (USA) и беспроводной «умный дом» на базе Amazon или Google (USA).
Коттедж
Коттедж
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Разработаем практичное планировочное решение, архитектурно-строительный проект, расположение на участке. Рассчитаем стоимость строительства с учетом Вашего бюджета. На примере наших объектов подберем оптимальные решения по стоимости, без ущерба качеству и практичности.
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Многоквартирный жилой дом Жилой дом по переулку Горный, 8
Минск, Беларусь
от
€102,584
Сдача в: 2019
Застройщик: Макроинжиниринг
Объект расположен в центральной части г. Минска в Советском районе по пер. Горному, 8 и  граничит с западной стороны с пер. Горный; с северной, южной, восточной сторон – с существующей жилой  застройкой. Рельеф площадки с ярко выраженным уклоном в юго-западном, юго-восточных направлениях. В доме на нижних уровнях расположена двухуровневая парковка. Дом введён в эксплуатацию в 2019 году, в настоящее время активно заселяется, создано товарищество собственников. Квартиры предлагаются к продаже с высококачественной черновой отделкой. Квартиры имеют свободную планировку и легко поддаются дизайнерским изменениям. Предлагаем индивидуальную рассрочку. Также возможен дизайн с ремонтом "под ключ" по проектам итальянских мастеров с применением материалов, сантехпосуды, техники и мебели, поставленных напрямую с итальянских заводов. Вы останетесь довольны нашими предложениями!  
Многоквартирный жилой дом Minsk World Дом Адриатик
Многоквартирный жилой дом Minsk World Дом Адриатик
Минск, Беларусь
от
€32,000
Сдача в: 2027
Агентство: ООО «Бир Бай»
Дом «Адриатик» — для бизнеса и проживания! 15-этажный дом с инвестиционными апартаментами для комфорта жителей и владельцев бизнеса будет построен с 2-этажным подземным паркингом. На 1 этаже предусмотрено 31 встроенное помещение с высотой потолков 3,3 м для успешной коммерческой деятельности. Владельцы бизнеса в Minsk World неоднократно сообщали о высокой доходности! Коммерческие помещения в доме «Адриатик» запроектированы с отдельными входами с улицы и дворовой территории, санитарными комнатами и кладовыми уборочного инвентаря в каждом помещении. 6 помещений коммерческого назначения запроектированы и на -1 (полуподземном) этаже. На подземном и полуподземном этажах будут кладовые для жильцов дома. На -1 и -2 этажи паркинга проектом предусмотрен доступ со всех верхний этажей. 8 лифтов расположены в доме «Адриатик» рассредоточено, группами по 2. В доме «Адриатик» будут 4 входных группы. Все они сквозные: один выход будет вести на безопасную прилегающую территорию, а второй — на улицу. Предусмотрены пандусы для мам с колясками и лиц с ограниченными возможностями.  Новая локация многофункционального комплекса Minsk World запроектирована, как комплекс из шести 15-этажных зданий. Прилегающая территория будет полностью безопасной, транзитное движение автомобилей не предусмотрено. В центре квартала запроектирован широкий пешеходный бульвар, местами для отдыха, декоративными элементами благоустройства (фонтанами).
Коттедж
Коттедж
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Разработаем практичное планировочное решение, архитектурно-строительный проект, расположение на участке. Рассчитаем стоимость строительства с учетом Вашего бюджета. На примере наших объектов подберем оптимальные решения по стоимости, без ущерба качеству и практичности.
Жилой квартал Minsk World Квартал Северная Европа
Жилой квартал Minsk World Квартал Северная Европа
Минск, Беларусь
от
€48,069
Агентство: ООО «Бир Бай»
Квартал «Северная Европа» оснащен открытыми автостоянками и парковками, площадками для игр детей, озеленёнными прилегающими территориями. В проектных решениях квартала применено рациональное функциональное зонирование территории, стояночные и парковочные места вынесены на периферию квартала, транзитное движение транспорта через дворовые территории исключено. Здесь находится детский сад и торговый центр. За счет большой площади остекления фасадов «Северная Европа» не только выглядит ультрасовременно, но и гармонично вписывается в архитектуру соседних кварталов. Через 1 квартал строится Международный финансовый центр и крупнейший в Республике Беларусь торгово-развлекательный центр Avia Mall. В шаговой доступности станция метро «Аэродромная», открытие которой состоится в 2023 году.
Многоквартирный жилой дом Minsk World Дом Волна
Многоквартирный жилой дом Minsk World Дом Волна
Минск, Беларусь
от
€67,568
Агентство: ООО «Бир Бай»
Дом «Волна» — новостройка уникальной архитектуры и дизайна, являющаяся визитной карточкой Minsk World, с просторным функциональным лобби и малошумными скоростными лифтами (аналог дома есть только в ОАЭ). Здесь представлены апартаменты свободной планировки с возможностью реализации индивидуального дизайн-проекта в жилом помещении. Этот престижный дом расположен в полностью готовом квартале «Эмиратс». На территории квартала с 9 до 23 работает торговый центр «Гиппо». Рядом лаунж-бар с элитными сортами чая и авторскими коктейлями. В стилобате дома магазины, бутики, банки и кафе с летней террасой на 1 этаже. Есть 2 территории воркаута с турниками и тренажёрами на различные группы мышц для поддержания хорошей физической формы. Рядом 5 безопасных, экологичных и ярких игровых площадок для детей. В соседнем квартале откроются 2 крупнейших бизнес-объекта Беларуси — Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall. В 10 минутах ходьбы станция метро «Ковальская Слобода». Летом 2023 года непосредственно возле дома открывается станция метро «Аэродромная».
Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Минск, Беларусь
от
€99,766
Сдача в: 2022
Застройщик: Си-трейдинг
Жилой комплекс Gastello Minsk Residence – многоэтажное здание с комфортабельными квартирами от застройщика «СИ-Трейдинг». Новый жилой комплекс представляет собой четырехсекционный дом высотой десять этажей, спроектированный с учетом всех современных стандартов строительства. Здание строится с использованием технологий, которые позволяют обеспечить достаточно высокий уровень комфорта при небольшой стоимости квадратного метра жилья. Новостройка будет обладать хорошей прочностью, благодаря применению монолитно-каркасной технологии. Проектом предусмотрено утепление фасада новостройки, что гарантирует высокие показатели энергоэффективности. Каждая секция будет оснащена бесшумными лифтами, на входе в подъезд устанавливается домофон. Новостройка оснащается необходимыми инженерными системами. Адрес: г. Минск, ул. Гастелло Класс жилья: Комфорт Количество квартир: 186 Количество этажей: 10 Количество парковочных мест: 170 (подземный паркинг)
Коттедж
Коттедж
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Разработаем практичное планировочное решение, архитектурно-строительный проект, расположение на участке. Рассчитаем стоимость строительства с учетом Вашего бюджета. На примере наших объектов подберем оптимальные решения по стоимости, без ущерба качеству и практичности.
Коттедж Типовой дом.
Коттедж Типовой дом.
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Застройщик: Беликов Монолит
Реализуем любые Ваши идеи Наш огромный опыт проектирования позволяет нам с уверенностью сказать, что мы с легкостью справимся с любыми вашими пожеланиями. Среди наших проектов есть как роскошные коттеджи более 600 кв.м. , так и небольшие уютные дома меньше 100 кв.м. Каждая наша постройка - это работа выполненная профессионалами "как для себя". Мы с огромной радостью готовы реализовать любой ваш замысел.
Жилой квартал Антоновский квартал
Жилой квартал Антоновский квартал
Минск, Беларусь
от
€32,055
Площадь 59–99 м²
43 объекта 43
Сдача в: 2023
Застройщик: ОАО БелАТЭП
Основная идея, положенная в основу работы над Антоновским кварталом, заключалась в создании современного жилого комплекса, отвечающего всем требованиям времени и удовлетворяющего запросам его обитателей для комфортного проживания. Наиболее компетентные специалисты приложили усилия для внедрения всего положительного опыта, накопленного отраслью, чтобы создать комфортное, качественное и вместе с тем доступное жильё. Чрезвычайно выгодная локация добавляет еще большую ценность этим усилиям и делает предложение уникальным на рынке недвижимости столицы, ведь вся необходимая инфраструктура уже существует и находится в шаговой доступности.
Жилой квартал Depo
Жилой квартал Depo
Минск, Беларусь
от
€2,743
Застройщик: А-100 Девелопмент
Новый квартал Depo с жилыми домами и общественными пространствами возводится возле площади Победы. Жилье такого уровня в центре Минска строят впервые. Жители квартала Depo смогут пользоваться развитой инфраструктурой, которая создавалась на протяжении многих лет. В шаговой доступности расположены: Площадь Победы и станция метро Центральный детский парк и парк Янки Купалы Большой театр, кинотеатр и выставочный комплекс Магазины, рестораны, кофейни Медицинские центры Детские сады, школы, университеты Достопримечательности Проект известного архитектора Проект квартала разработал московский архитектор Сергей Скуратов. За премиальными фасадами из клинкерного кирпича, которые гармонично сочетаются с застройкой эпохи советского неоклассицизма, скрыты самые передовые решения.  панорамные окна «в пол» потолки более 3 метров индивидуальные вентканалы в каждой квартире внутрипольные конвекторы фреонопроводы для кондиционеров лифт с этажа в подземный паркинг закрытый двор уникальное оснащение двора и площадок возле дома Закрытая территория На закрытой территории площадью 6,7 га возводятся дома высотой до семи этажей. Вход на территорию будет доступен по сканеру лица или отпечатку пальца. Авторское благоустройство  Почти половину пространства занимает зеленая зона, растения для которой подбирали специалисты в области ландшафтного дизайна. Дворы оборудованы детскими игровыми площадками, зонами для отдыха и занятий спортом.  Новая пешеходная улица  Пешеходная улица разделяет квартал Depo на две части, которые соединены мостиком. Здесь расположатся бутики и рестораны, супермаркет, большой фитнес-центр и даже искусственный пруд.  Более 800 парковочных мест За каждой квартирой закреплено парковочное место в подземном паркинге, спуститься в который можно из любого дома прямо на лифте, не выходя на улицу. Мастер-спальня с ванной и гардеробной В квартирах квартала Depo количество гардеробных и ванных равно количеству спален. Каждый член семьи будет иметь личное пространство. Отдельно можно выделить большую мастер-спальню, в которой расположены входы в собственные ванную и гардеробную. Кладовые и постирочные В подвальном этаже для жителей будут созданы удобные кладовые. А в самих квартирах предусмотрены специальные комнаты для стирки и хранения уборочного инвентаря – постирочные.  *Стоимость объекта указана за квадратный метр
Коттедж Типовой дом.
Коттедж Типовой дом.
Минск, Беларусь
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: Беликов Монолит
Небольшой, но уютный и эргономичный дом, площадью 80 квадратных метров, отлично подойдет для круглогодичного проживания. Проект дома выполнен в классическом стиле, который, как дорогое вино, будет актуален всегда. Архитектура коттеджа спокойная и сдержанная, а в отделке используются светлые тона, которые обеспечивают атмосферу гармонии и уюта. Планировка дома отличается комфортом и функциональностью. В этом проекте мы объединили кухню со столовой, что позволит визуально расширить пространство и сделать помещение более стильным и практичным. Одноэтажность постройки позволяет создать безбарьерную среду, где каждый член семьи сможет чувствовать себя комфортно и безопасно. Также проект предполагает наличие просторной террасы перед коттеджем, которая станет местом душевных встреч и приятных разговоров. Этот дом станет отличным решением для молодой пары или небольшой семьи, а также магнитом для гостей, которым захочется возвращаться к вам снова и снова!
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Минск, Беларусь
от
€57,222
Площадь 39–1 431 м²
18 объектов 18
Сдача в: 2022
Застройщик: ИНФОРЕАЛТ
МК «Фарфоровый» - новый многофункциональный комплекс премиум-класса в центре Минска. Исключительное расположение: в пешей доступности 2 ветки метро – ст. Немига и ст. Пл. Якуба Коласа. Планируется строительство третьей ветки. В 5 минутах пешком Парк Победы и Комсомольское озеро с чудесными маршрутами для прогулок и оборудованными пляжами. А если по духу ближе прогулки по набережной реки – Свислочь рядом. Практически в центре культурной жизни столицы: в пешей доступности Большой театр Беларуси, театр белорусской драматургии, Театр-студия Киноактера… Современные торговые центры, кафе, рестораны – на расстоянии вытянутой руки. Современная архитектура, панорамные лифты, дворы без машин. Конструктивная схема - монолитный каркас с заполнением газосиликатными блоками. Наружная отделка – вентилируемый фасад. Квартиры свободной планировки, каждая продумана и уникальна. На двух верхних этажах - 14 и 15-м - квартиры с террасами. Бесшумные лифты импортного производства из подземного паркинга поднимаются прямо на этажи: пассажирские лифты - скоростные. грузо-пассажирские лифты - с обзорным окном с видами на город. Высота потолка в квартирах со 2 по 12 этажи – 2,8 метра, с 13 по 15 – 3 метра. В квартирах предусмотрены: гардеробные, кладовые, места для встроенных шкафов; климат-контроль. Предусмотрена возможность: установки тёплого пола; видеонаблюдения; сигнализации; поквартирной системы мониторинга и съёмки показаний счётчиков путём интернет-доступа с компьютера или мобильного телефона; возможности контроля парковочных мест и входных дверей в квартиру и помещение. Запроектированы поквартирные приточно-вытяжные вентиляционные установки с утилизацией тепла, комплектом автоматики и пультом управления. Установки малошумные, с ночным режимом, оснащены высокоэффективным рекуператором с возможностями оснащения фильтрами и дополнительными опциями: контроль температуры каждой комнаты; установка различных гипоаллергенных фильтров. МК Фарфоровый - это комфортная коммерческая среда, ориентированная на развитие. Вместе с жилыми домами внутри комплекса расположены бизнес-центры, СПА-центр, встроенные административно-торговые помещения, расположенные на первых этажах строящихся домов. Нежилые помещения на первых этажах также активно продаются. Для удобства будущих жильцов к дому 3Б пристроен детский садик на 70 мест. Успей купить квартиру в центре Минска по выгодной цене! Веди и развивай свой бизнес в Фарфоровом!
Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet
Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet
Минск, Беларусь
от
€44,873
Сдача в: 2023
Агентство: ООО «Бир Бай»
Квартал Happy Planet создаётся для тех, кто давно мечтал жить, глядя из панорамных окон квартир на зелень парка с фонтанами и аттракционами, детскими площадками, территориями для праздников и занятий спортом, велосипедными дорожками и трассами здоровья, летним кафе и альпинарием, беседками для отдыха и романтических встреч. Это место буквально создано для тех, кто ведёт активный образ жизни и хочет заниматься спортом, не уезжая далеко от дома. В парке запроектированы спортивные площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута, паркура. В шаговой доступности от квартала со счастливым названием расположена станция метро «Аэродромная» (открытие запланировано на 2023 год), Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall.
Многоквартирный жилой дом MinskWorld Дом Хельсинки
Многоквартирный жилой дом MinskWorld Дом Хельсинки
Минск, Беларусь
от
€48,910
Агентство: ООО «Бир Бай»
В полностью готовом для переезда и заселения престижном доме «Хельсинки» начались продажи.  Лучшее время стать собственником элитной недвижимости в многофункциональном комплексе MinskWorld. В 25-этажной новостройке можно выбрать жильё площадью от 27 до 74 квадратных метров. От уютных студий до вместительных 4-комнатных апартаментов! Высота потолков со 2 по 24 этажи — 2,72 м. На верхнем, 25 этаже, этот – 3 метра. Наверх из дизайнерского лобби можно добраться на трёх лифтах, один из которых – панорамный. В лобби рабочее место консьержа, зона приёма курьеров и встречи гостей. Преимущества дома «Хельсинки»: обустроены внутриквартирные перегородки, выполнена чистовая отделка в скандинавском стиле. Дом «Хельсинки» — апартаменты «под ключ»! В комнатах и прихожих, на кухне и в кладовой уже уложен ламинат. Стены оклеены обоями, натянуты белые матовые потолки. Белые обои под покраску позволяют декорировать ваши апартаменты под ваш вкус. Технология позволяет окрашивать такие стены до 6-ти раз. Установлены межкомнатные и металлические антивандальные входные двери. Панорамные окна обеспечат в помещениях солнечный свет круглый год. Санитарные помещения отделаны керамогранитом и керамической плиткой, применён дизайнерский настенный декор. Установлена качественная сантехника. В апартаментах смонтировано электрооборудование: установлены розетки, выключатели, приборы учёта воды. В подвесных потолках – современные светильники. Осталось лишь расставить мебель и предметы интерьера! Преимущества Minsk World: Подъезды домов многофункционального комплекса сквозные. Один из выходов ведёт на прилегающую территорию (для безопасности пешеходов здесь исключено транзитное движение транспортных средств), а второй — в сторону прилегающей магистрали. Minsk World возводится в передовой градостроительной концепции «15-минутный город». Этот многофункциональный комплексстановится новым культурным и развлекательным, деловым, образовательным и экономическим центром столицы.

Часто задаваемые вопросы о новостройках Минска

Какие новостройки Минска сегодня пользуются наибольшим спросом у покупателей?

Особый спрос наблюдается на монолитные и кирпичные новые дома. Они привлекают покупателей просторными планировками и хорошей тепло- и звукоизоляцией. Большее предпочтение отдается новостройкам, расположенным в центральных частях Минска. Если говорить о классе жилья, наибольшей популярностью пользуются новые дома класса «Стандарт» и «Комфорт».

Какая в среднем стоимость кв. метра жилья в новостройках Минска?

Средняя цена квадрата - 1300-2000 евро. По такой стоимости новые квартиры в Минске продаются в центральных районах и на окраине. В элитных ЖК расценки за кв. метр достигают 3000-4000 евро. Дешевые цены на новостройки в Минске могут встречаться только в том случае, если квартира продается без отделки на этапе котлована.

Как иностранному лицу приобрести жилье в новостройке?

Для покупки новой квартиры в столице Беларуси иностранцам необходимо подобрать объект и рассчитаться за него с продавцом в нотариусе. Потребуется минимум документов: загранпаспорт, перевод паспортных данных, предварительно заверенный в нотариусе, и справка о временной регистрации в РБ.
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