Minsk World Дом Адриатик

Дом «Адриатик» — для бизнеса и проживания!

15-этажный дом с инвестиционными апартаментами для комфорта жителей и владельцев бизнеса будет построен с 2-этажным подземным паркингом. На 1 этаже предусмотрено 31 встроенное помещение с высотой потолков 3,3 м для успешной коммерческой деятельности. Владельцы бизнеса в Minsk World неоднократно сообщали о высокой доходности!

Коммерческие помещения в доме «Адриатик» запроектированы с отдельными входами с улицы и дворовой территории, санитарными комнатами и кладовыми уборочного инвентаря в каждом помещении. 6 помещений коммерческого назначения запроектированы и на -1 (полуподземном) этаже. На подземном и полуподземном этажах будут кладовые для жильцов дома. На -1 и -2 этажи паркинга проектом предусмотрен доступ со всех верхний этажей. 8 лифтов расположены в доме «Адриатик» рассредоточено, группами по 2.

В доме «Адриатик» будут 4 входных группы. Все они сквозные: один выход будет вести на безопасную прилегающую территорию, а второй — на улицу. Предусмотрены пандусы для мам с колясками и лиц с ограниченными возможностями.

Новая локация многофункционального комплекса Minsk World запроектирована, как комплекс из шести 15-этажных зданий. Прилегающая территория будет полностью безопасной, транзитное движение автомобилей не предусмотрено. В центре квартала запроектирован широкий пешеходный бульвар, местами для отдыха, декоративными элементами благоустройства (фонтанами).