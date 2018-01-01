Жилой комплекс Minsk World

Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь

застройки — 340 га

жилых зданий — 2 200 000 м2

общественных помещений — 1 400 000 м2.

В Minsk World реализуется передовая градостроительная концепция «15-минутный город», предусматривающая нахождение в шаговой доступности всех объектов, необходимых для жизни детей и взрослых, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Вместе с домами, именованными в честь прославленных мировых столиц, в кварталах, которые носят названия континентов и материков, работают и/или запроектированы:

кофейни и небольшие рестораны

частные медицинские кабинеты и современные поликлиники

детские сады и школы

фитнес-центры и студии йоги

безопасные и яркие детские городки с мягким покрытием игровой площадки

территории воркаута, стадионы для командной игры и теннисные корты

новый городской парк площадью около 40 га с территориями отдыха и развлечений для детей и взрослых.

Новостройки Minsk World

Команда белорусских и зарубежных градостроителей работает над воплощением в домах многофункционального комплекса лучших тенденций современной мировой архитектуры.

Minsk World — это 21 жилой квартал, в каждом из которых расположено от 10 до 12 красивых монолитно-каркасных зданий.

В домах комплекса проектируются как небольшие студии, так и просторные пентхаусы, а также престижные апартаменты с собственными террасами и отдельным входом.

В новостройках Minsk World вас ждут:

просторные и художественно оформленные дизайнерские лобби с рецепцией и консьержем, туалетной комнатой с пеленальным столиком и мойкой для лап, местами для отдыха гостей с небольшим букшерингом

панорамные лифты, из окна которых открывается красивая картина комплекса

апартаменты свободной планировки, где можно реализовать любой дизайн-проект

апартаменты с готовой отделкой для мгновенного вселения или эффективного использования в прибыльном арендном бизнесе

остеклённые лоджии, французские балконы, панорамные окна, через которые круглый год поступает много света

коммерческие помещения с отдельным входом и вентиляцией, где можно реализовать любой стартап или развить уже существующий бизнес-проект

Прилегающая территория

Здесь нет транзитного движения транспортных средств. Это место отдыха для взрослых и детей с площадками для занятий спортом и детских игр, теннисными кортами и стадионами для баскетбола. На территории каждого квартала работает, строится или запроектирована школа либо детский сад.

Комфорт автолюбителей

Парковочные места расположены с внешней стороны кварталов. Обеспечен прямой выезд на одну из новых магистралей Минска. В любую точку города на автомобиле можно доехать за 15 минут. Для наилучшей защищённости транспортного средства уже работают и строятся паркинги с видеонаблюдением, круглосуточной охраной, автоматизированным доступом владельцу в режиме 24/7. Некоторые из них интегрированы с торговым центром (дополнительный комфорт для автолюбителей).

Транспортная доступность

По периметру кварталов находятся остановки общественного транспорта. Маршрутная карта позволяет быстро добраться в удалённые районы Минска даже в часы пик. На территории многофункционального комплекса работает станция метро «Ковальская Слобода». Открытие станции метро «Аэродромная», где идёт отделка керамогранитом, ожидается летом 2023г.

Лучшее место для четвероногих друзей и владельцев

На территории многофункционального комплекса предусмотрены места выгула и базовой дрессуры для четвероногих друзей, где можно провести время с собакой, улучшив её физическую форму и подарив заряд бодрости.

Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall

Для реализации бизнес-проектов и построения успешной деловой карьеры в Minsk World возводится Международный финансовый центр. Рядом с ним появится один из самых больших (≈ 138 000 м2) в нашей стране торгово-развлекательных центров Avia Mall, где вы найдёте рекордное количество брендов (≈ 500 магазинов и бутиков), будет большой гипермаркет. На огромном (≈ 9000 м2) фуд-корте вас порадует широчайшая палитра блюд белорусской и зарубежной кухни. Появление этих объектов на карте многофункционального комплекса позволит соотносить комплекс с лучшими деловыми кварталами других стран и вызовет рост м2 в новостройках.

Minsk World – инвестиция в успех.