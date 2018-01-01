  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Беларусь
  4. Жилой комплекс Minsk World

Жилой комплекс Minsk World

Минск, Беларусь
от € 35,652
;
Жилой комплекс Minsk World
1 / 9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Многофункциональный и деловой, жилой и развлекательный, спортивный и финансовый комплекс Minsk World возводится на взлётных полосах первого белорусского аэропорта «Минск-1». Площадь

  • застройки — 340 га

  • жилых зданий — 2 200 000 м2

  • общественных помещений — 1 400 000 м2.

В Minsk World реализуется передовая градостроительная концепция «15-минутный город», предусматривающая нахождение в шаговой доступности всех объектов, необходимых для жизни детей и взрослых, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Вместе с домами, именованными в честь прославленных мировых столиц, в кварталах, которые носят названия континентов и материков, работают и/или запроектированы:

  • кофейни и небольшие рестораны

  • частные медицинские кабинеты и современные поликлиники

  • детские сады и школы

  • фитнес-центры и студии йоги

  • безопасные и яркие детские городки с мягким покрытием игровой площадки

  • территории воркаута, стадионы для командной игры и теннисные корты

  • новый городской парк площадью около 40 га с территориями отдыха и развлечений для детей и взрослых.

Новостройки Minsk World

Команда белорусских и зарубежных градостроителей работает над воплощением в домах многофункционального комплекса лучших тенденций современной мировой архитектуры.

Minsk World — это 21 жилой квартал, в каждом из которых расположено от 10 до 12 красивых монолитно-каркасных зданий.

В домах комплекса проектируются как небольшие студии, так и просторные пентхаусы, а также престижные апартаменты с собственными террасами и отдельным входом.

В новостройках Minsk World вас ждут:

  • просторные и художественно оформленные дизайнерские лобби с рецепцией и консьержем, туалетной комнатой с пеленальным столиком и мойкой для лап, местами для отдыха гостей с небольшим букшерингом

  • панорамные лифты, из окна которых открывается красивая картина комплекса

  • апартаменты свободной планировки, где можно реализовать любой дизайн-проект

  • апартаменты с готовой отделкой для мгновенного вселения или эффективного использования в прибыльном арендном бизнесе

  • остеклённые лоджии, французские балконы, панорамные окна, через которые круглый год поступает много света

  • коммерческие помещения с отдельным входом и вентиляцией, где можно реализовать любой стартап или развить уже существующий бизнес-проект

Прилегающая территория

Здесь нет транзитного движения транспортных средств. Это место отдыха для взрослых и детей с площадками для занятий спортом и детских игр, теннисными кортами и стадионами для баскетбола. На территории каждого квартала работает, строится или запроектирована школа либо детский сад.

Комфорт автолюбителей

Парковочные места расположены с внешней стороны кварталов. Обеспечен прямой выезд на одну из новых магистралей Минска. В любую точку города на автомобиле можно доехать за 15 минут. Для наилучшей защищённости транспортного средства уже работают и строятся паркинги с видеонаблюдением, круглосуточной охраной, автоматизированным доступом владельцу в режиме 24/7. Некоторые из них интегрированы с торговым центром (дополнительный комфорт для автолюбителей).

Транспортная доступность

По периметру кварталов находятся остановки общественного транспорта. Маршрутная карта позволяет быстро добраться в удалённые районы Минска даже в часы пик. На территории многофункционального комплекса работает станция метро «Ковальская Слобода». Открытие станции метро «Аэродромная», где идёт отделка керамогранитом, ожидается летом 2023г.

Лучшее место для четвероногих друзей и владельцев

На территории многофункционального комплекса предусмотрены места выгула и базовой дрессуры для четвероногих друзей, где можно провести время с собакой, улучшив её физическую форму и подарив заряд бодрости.

Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall

Для реализации бизнес-проектов и построения успешной деловой карьеры в Minsk World возводится Международный финансовый центр. Рядом с ним появится один из самых больших (≈ 138 000 м2) в нашей стране торгово-развлекательных центров Avia Mall, где вы найдёте рекордное количество брендов (≈ 500 магазинов и бутиков), будет большой гипермаркет. На огромном (≈ 9000 м2) фуд-корте вас порадует широчайшая палитра блюд белорусской и зарубежной кухни. Появление этих объектов на карте многофункционального комплекса позволит соотносить комплекс с лучшими деловыми кварталами других стран и вызовет рост м2 в новостройках.

Minsk World – инвестиция в успех.

Кварталы ЖК MINSK WORLD

Квартал Западная Европа

Квартал Южная Европа

Квартал Мировых Танцев

Квартал Евразия

Квартал Азия

Квартал Happy Planet

Квартал Северная Европа

Квартал Северная Америка

Квартал Центральная Европа

Квартал Южная Америка

Квартал Средиземноморский

Квартал Тропические острова

Дом Волна

Квартал Чемпионов

Квартал Африка

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 28.9 – 88.8
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
Похожие комплексы
Жилой комплекс Полесский
Брест, Беларусь
от € 51,333
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Минск, Беларусь
Жилой комплекс «Променад»
Минск, Беларусь
Многоквартирный жилой дом Gastello Minsk Residence
Минск, Беларусь
от € 1,159,613
Жилой комплекс Маэстро
Минск, Беларусь
от € 136,035
Вы просматриваете
Жилой комплекс Minsk World
Минск, Беларусь
от € 35,652
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet
Минск, Беларусь
Сдача в: 2023
Застройщик: ООО «Бир Бай»

Квартал Happy Planet создаётся для тех, кто давно мечтал жить, глядя из панорамных окон квартир на зелень парка с фонтанами и аттракционами, детскими площадками, территориями для праздников и занятий спортом, велосипедными дорожками и трассами здоровья, летним кафе и альпинарием, беседками для отдыха и романтических встреч. Это место буквально создано для тех, кто ведёт активный образ жизни и хочет заниматься спортом, не уезжая далеко от дома. В парке запроектированы спортивные площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута, паркура. В шаговой доступности от квартала со счастливым названием расположена станция метро «Аэродромная» (открытие запланировано на 2023 год), Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall.
Жилой квартал «Лазурит»
Минск, Беларусь
51–270 м² 16 квартир

«Лазурит» - элитные квартиры в Минске от государственного застройщика.  Жилой комплекс в престижном районе. 

«Лазурит» - это архитектурный проект квартирного дома государственного застройщика со своей гараж-стоянкой, которая располагается под землей. Территория будущего жилого комплекса новостройки, в долевом строительстве которой вы можете поучаствовать уже сейчас, будет закрытой от посторонних, оборудованной продуманной системой парковки и въезда. Кроме того, здесь же будет располагаться развитая инфраструктура, предназначенная только для нужд жильцов: детские игровые площадки; спортплощадки; зоны, обеспечивающие хозяйственные потребности; зеленые зоны и газоны; места, предназначенные для отдыха с комфортом.

Что будет на территории элитных минских квартир? Вся внешняя территория будет украшена малыми архитектурными формами. Будет обеспечена безопасность жильцов элитных квартир: игровые зоны для детей и спортивные площадки будут оборудованы металлическими ограждениями. Здание новостройки в Минске, где вы можете купить элитную квартиру, является монолитным каркасом с наружными ограждающими стенами. Основным материалом для его возведения послужили поризованные керамические блоки, внешне  жилой комплекс будет утеплен вентфасадами. Под землей, ниже нулевой отметки, будут построены два этажа, на которых разместятся технические, служебные и подсобные помещения. Там же будет находиться двухэтажный паркинг. В здании также планируются торгово-офисные помещения коммерческой недвижимости: магазины, офисы. Жилые этажи VIP комплекса «Лазурит» расположены на отметке +6,900. В высоту первые три достигают по 3,45м(высота потолка-3,10м), все остальные – по 3,15м(высота потолка-2,85м). Предусмотрено строительство теплого чердака для обеспечения технических нужд, а также технического этажа, который будет расположен в промежутке между встроенными и жилыми помещениями. Приглашаем поучаствовать в долевом строительстве квартир прямо сейчас!   Элитный жилой комплекс «Лазурит» в Минске, в долевом строительстве которого вы можете поучаствовать, является жильем повышенной комфортности, имеющим класс «Престиж». Квартиры в нем спланированы, учитывая принципы функционального зонирования. Данная оптимизация предусматривает, что при необходимости, приобретя квартиру в Минске у государственного застройщика, Вы сможете объединить кухню и жилую комнату, получая просторное единое пространство. В некоторых квартирах (в зависимости от площади жилого пространства) возможно еще и обустройство санузлов специально для гостей.   Удобство и комфортные условия жизни в VIP квартирах Вход со двора в жилую часть комплекса осуществляется с высоты первого этажа по низким крыльцам, на которых предусмотрено строительство пандусов для удобства передвижения маломобильных групп населения. Нужды каждой секции обслуживают два лифта по 630 и 1000 кг грузоподъемностью.  Коридоры, холлы лифтов, лестницы, тамбуры и другие общие территории элитных квартир в ЖК «Лазурит» будут отделаны высококачественными и долговечными материалами. Стены и потолки будут окрашены защитно-декоративным полимерным составом; полы вымощены керамической плиткой. Жилые помещения, которые Вы можете купить в Минске без посредников, предоставлены к продаже без отделки, также внутри квартир не будут установлены двери. Снаружи комплекс оборудован вентилируемой системой утепления фасадов и облицован керамогранитом. Стены лоджий снаружи будут отделаны легкой штукатурной системой и остеклены алюминием. Сами же окна и балконные двери – из профиля ПВХ, кроме того, предусмотрена установка витражей из алюминиевого профиля. Внутреннее пространство элитного жилого комплекса «Лазурит» Двери, ведущие в жилые помещения – из алюминия, с двухкамерным стеклопакетом и витражными конструкциями. ведущие в квартиры – металлические, с противовзломным механизмом. Пространство подземного гаража предусматривает не только хранение личных автомобилей жильцов, но и велосипедов. Здесь же располагаются  помещения для охранников и обслуживающего персонала, система препятствия несанкционированному въезду и выезду, осуществляющая автоматизированный контроль и организацию доступа автотранспорта. Организация движения автомобилей будет осуществляться с максимальным комфортом и обеспечением безопасности жильцов с помощью: дорожных знаков и разметки, панорамных зеркал, установки колесоотбойных устройств. Сетевая система видеонаблюдения обеспечит визуальный контроль проникновения в подземные гараж-стоянки, автостоянки, входы в жилые помещения. Видеонаблюдение будет также осуществляться снаружи и внутри зданий с помощью видеокамер, а также уличных камер, расположенных вне помещений. Все средства видеонаблюдения высочайшего класса, поэтому, приобретая элитную квартиру в новостройке в Минске, Вы можете быть уверены в сохранности Вашего автомобиля. Также для удобства жильцов предусмотрено, что один лифт из секций жилого комплекса будет опускаться на этажи гараж-стоянки.
Жилой комплекс Полесский
Брест, Беларусь
от € 51,333
50–86 м² 3 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: Полесьежилстрой

Купите квартиру мечты в центре города Бреста. Новый жилой комплекс "Полесский" - это группа 18-этажных монолитных домов на 102 квартиры и 9-этажных кирпичных на 90 квартир. В шаговой доступности находятся школа и детский сад, в которые Вам не придётся стоять в очереди для оформления детей. А также в непосредственной близости находятся поликлиники и больницы, банки, торговые центры, набережная, городской пляж, главня пешеходная променада города. Комплекс создается с благоустроенными дворами без автомобилей, достаточное количество парковочных мест создано на прилегающих к дому территориях. Атравматичные детские площадки и закрытые велопарковки гармонично дополняют внутридомовое пространство. Во встроенных помещениях на 1 этажах всего жилого комплекса размещается разнообразие магазинов, кафе и объектов обслуживания. Дома оборудованы премиальными лифтами американского бренда Otis. Входная группа будет встречать Вас дизайнерским оформлением.

Realting.com
Перейти