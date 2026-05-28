Жилой комплекс Комплекс вилл в закрытом комплексе с бассейном

Вторая очередь строительства в жилом комплексе премиум–класса над эксклюзивным проектом Portonovi. Он предстваляет собой коттеджный поселок из 12 вилл с подогреваемым бассейном -инфинити и закрытой территорией с потрясающим видом на море и город.



На закрытой территории комплекса уже построены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, подогреваемый бассейн, тренажерный зал, финская сауна и турецкий хамам. До пляжа предусмотрен трансфер на комфортабельных автомобилях.



Площадь домов варьируется от 224 м2. На продажу предлагаются 3 типа домов:

1 тип (228 м2): гостиная, две спальни, гардеробная, 2 ванные комнаты и эксплуатируемая кровля.

2 тип (224 м2): гостиная, 3 спальни, гардеробная, 2 ванные комнаты и эксплуатируемая кровля.

3 тип (134 м2): гостиная, спальня, гардеробная, 2 ванные комнаты и эксплуатируемая кровля- проданы.

Все виллы укомплектованы системой умный дом: автоматическое открытие/ закрытие штор, возможность удаленного управление со смартфона кондиционерами, тёплыми полами, камерами видеонаблюдения.

На 1 и 2 этапе строительства можно выбирать отделочные материалы: цвет стен

паркетная доска, керамическое покрытие.



Панорамные окна создают ощущение пространства, позволяют наслаждаться прекрасными морскими видами, находясь у себя дома. На всей территории комплекса имеется видеонаблюдение, проведен высокоскоростной интернет.

В шаговой доступности расположен проект Portonovi, роскошный отель One&Only, пляж, марина для яхт и набережная с магазинами и ресторанами.

Cтоимость интерьера, дополнительно составляет 50 000 евро.



