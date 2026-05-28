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Жилой комплекс Комплекс вилл в закрытом комплексе с бассейном

Дженовичи, Черногория
от
$1,50 млн
;
21
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ID: 39822
ID новостройки на Realting
In CRM: 2283
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Дженовичи

О комплексе

Вторая очередь строительства в жилом комплексе премиум–класса над эксклюзивным проектом Portonovi. Он предстваляет собой коттеджный поселок из  12 вилл с подогреваемым бассейном -инфинити и закрытой территорией с потрясающим видом на море и город.


На закрытой территории комплекса уже построены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, подогреваемый бассейн, тренажерный зал, финская сауна и турецкий хамам. До пляжа предусмотрен трансфер на комфортабельных автомобилях.

 


Площадь домов варьируется от 224 м2. На продажу предлагаются 3 типа домов:

 

 

1 тип (228 м2): гостиная, две спальни, гардеробная, 2 ванные комнаты и эксплуатируемая кровля.
2 тип (224 м2): гостиная, 3 спальни, гардеробная, 2 ванные комнаты и эксплуатируемая кровля.
3 тип (134 м2): гостиная, спальня, гардеробная, 2 ванные комнаты и эксплуатируемая кровля- проданы.

 

Все виллы укомплектованы системой умный дом: автоматическое открытие/ закрытие штор, возможность удаленного управление со смартфона кондиционерами, тёплыми полами, камерами видеонаблюдения.

На 1 и 2 этапе строительства можно выбирать отделочные материалы: цвет стен
паркетная доска, керамическое покрытие.


Панорамные окна создают ощущение пространства, позволяют наслаждаться прекрасными морскими видами, находясь у себя дома. На всей территории комплекса имеется видеонаблюдение, проведен высокоскоростной интернет.
В шаговой доступности расположен проект Portonovi, роскошный отель One&Only, пляж, марина для яхт и набережная с магазинами и ресторанами.

Cтоимость интерьера,  дополнительно составляет 50 000 евро.

 

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

Местонахождение на карте

Дженовичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Комплекс вилл в закрытом комплексе с бассейном
Дженовичи, Черногория
от
$1,50 млн
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