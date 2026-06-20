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Магазины в Zejtun, Мальта

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин в Zejtun, Мальта
Магазин
Zejtun, Мальта
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный на очень часто посещаемой, оживленной главной дороге с отличным пешеходным и д…
Цена по запросу
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