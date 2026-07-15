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Кафе и рестораны в Birzebbuga, Мальта

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Birzebbuga, Мальта
Ресторан, кафе
Birzebbuga, Мальта
Ресторан Бирзеббуга Просторное помещение ресторана, расположенное в Бирзеббуге, расположенно…
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