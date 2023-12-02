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Жильё в Висагинас, Литва

2 объекта найдено
Квартира 5 комнат с центральным отоплением, с Construction Precast в Висагинас, Литва
Квартира 5 комнат с центральным отоплением, с Construction Precast
Висагинас, Литва
Комнаты 5
Площадь 131 м²
Этаж 3/5
€125,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast в Висагинас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast
Висагинас, Литва
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/9
1 КАМБАРИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PR, VISAGINE Отличное предложение для стремящихся жить ближе …
€21,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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