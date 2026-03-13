Вильнюс, Литва

Дома в Вильнюсе от 67 до 200 кв.м с земельными участками до 22 акров«Прусу Намаи» — поселение в городе Вильнюсе, включающее более 300 жилых и коммерческих единиц. Дома и инфраструктура, расположенные между Тракаем и Вильнюсом, позволяют посетить исторические места и озера, а также получить д…