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Дома с садом в Вильнюсском городском самоуправлении, Литва

Вильнюс
20
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Вильнюс, Литва
Коттедж 2 спальни
Вильнюс, Литва
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок земли площадью 8 соток в Салининках, на улице Кельмийские Сады, 42, с садо…
$48,123
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Параметры недвижимости в Вильнюсском городском самоуправлении, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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