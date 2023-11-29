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Земельные участки в Вильнюсский район, Литва

167 объектов найдено
Земельные участки в Eitminai, Литва
Земельные участки
Eitminai, Литва
€22,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Bendoriai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Bendoriai, Литва
Сельскохозяйственный участок для низкороссийского против продается в авторитетном месте. Уча…
€105,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Ponasai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Ponasai, Литва
ПРОДАВАЙТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! Вы ищете место, которое м…
€9,900
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Земельные участки в Roda, Литва
Земельные участки
Roda, Литва
В красивом месте рядом с лесом продается участок земли в 89 акров ! Он также доступен для 35…
€13,800
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Dvariskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Dvariskes, Литва
€52,500
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Земельные участки в Tusciauliai, Литва
Земельные участки
Tusciauliai, Литва
€600,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Pelikonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pelikonys, Литва
ПОЗЖЕ СИГНАТИВЫ С КАБРИТОМ VOS 30 КМ ОТ МИРА! РАЗДЕЛ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ НА ПУТИ РАЙОНА, ЖИЗНИ ИЛИ …
€42,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Pikeliskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Pikeliskes, Литва
Близ Вильнюса городище Пиктик, равнинный рельеф, правильные формы, домашние имения - 13,15 а…
€19,000
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Земельные участки в Rudupiai, Литва
Земельные участки
Rudupiai, Литва
Участок 489,30 акров земли продается недалеко от Вильнюса. Хорошая связь с городом ( гравийн…
€22,500
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Земельные участки в Karmazinai, Литва
Земельные участки
Karmazinai, Литва
Эксклюзивный участок 2,00 га сельскохозяйственных земель для продажи в деревне Айрения I, Да…
€69,500
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Purnuskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Purnuskes, Литва
НЕБОЛУМАНСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ СЕЛЛ СЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭЖИР В РАМБИЛИИ, ВНУТРЕННЕМ СЕНГАЛЕ, …
€9,500
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Земельные участки в Raisteniskes, Литва
Земельные участки
Raisteniskes, Литва
€75,000
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Земельные участки в Svedai, Литва
Земельные участки
Svedai, Литва
❗ Продается массив участков с 12 поместьями, которые с двух сторон окружены УПЕЛИС, всего в …
€240,000
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Земельные участки в Bezdoniai Eldership, Литва
Земельные участки
Bezdoniai Eldership, Литва
€65,000
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Земельные участки в Bezdoniai Eldership, Литва
Земельные участки
Bezdoniai Eldership, Литва
€12,000
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Земельные участки в Kreiviai, Литва
Земельные участки
Kreiviai, Литва
FULL R., ПРОДАВАЯ 464 a.S. С ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЖИЗНИ В ЖИЗНИ. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Около 55 а…
€50,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Bratoniskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Bratoniskes, Литва
Рядом с рекой Нериес, Dignite g. 114, Кермушиш, Вильнюс р. сав. 15.03 продается участок назн…
€39,000
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Земельные участки в Karmazinai, Литва
Земельные участки
Karmazinai, Литва
Масло 1 г. 17, Антакаллин, Даш старый, Вильнюс р. себя. продается рядом с лесным участком 6.…
€9,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Kiemeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Kiemeliai, Литва
€10,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Gaukstonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Gaukstonys, Литва
€43,000
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Земельные участки в Karmazinai, Литва
Земельные участки
Karmazinai, Литва
€14,000
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Земельные участки в Dvariskes, Литва
Земельные участки
Dvariskes, Литва
Вильнюс р. self., Nuts, Suips g. продал участок 16.40 одно- и бибский жилой район с фермерск…
€170,000
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Земельные участки в Paezeriai, Литва
Земельные участки
Paezeriai, Литва
Элиот в таком недуге, Bagigals sen., Vilnius r. sav. 1.7392 га сельскохозяйственного участка…
€10,000
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Земельные участки в Didzioji Riese, Литва
Земельные участки
Didzioji Riese, Литва
€65,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements в Juodziai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Juodziai, Литва
Продается участок площадью 70 акров для строительства усадьбы фермера. Разработан проект рас…
€20,000
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Земельные участки в Eitminai, Литва
Земельные участки
Eitminai, Литва
НА ПОЛНОЙ СТРАНИЦЕ WAYER, RAMIO И IDILICIAN PLACE, ПРИБЫЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И НЕЛЕГАЛЬНО ИЗ Ц…
€110,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Baltoji Voke, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Baltoji Voke, Литва
ЭКСКЛЮЗИВ НА МЕСТЕ, СО 150 М. „VOCIETY“ UPIA CHRANT, VILLION R. ПАГИРС СЕН. БЕЛЫЕ ШНУРКИ К. …
€150,000
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Земельные участки с Geodesic measurements в Gailiunai, Литва
Земельные участки с Geodesic measurements
Gailiunai, Литва
ДЛЯ ПРОДАЖИ СУ СКЛИПЫ В АНТАКАЛИИ В УБЫТКЕ И ЛЕСОВРАЩЕНИИ УБЫТКИ И ЛЕСОВ! Это отличная возмо…
€77,000
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Земельные участки в Dvariskes, Литва
Земельные участки
Dvariskes, Литва
ПРОДАЖА 14-го века. участок недвижимости С ДВУМЯ ДОМАШНИМИ ПРОЕКТАМИ СКЛЫП В БОЛЬШОЙ ПРОБЕГ,…
€67,900
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Markiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Markiskes, Литва
Продается коммерческая посылка возле Мастера Вильнюс - Ананас. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Адрес - …
€750,000
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