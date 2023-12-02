Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Vidukle

Жильё в Vidukle, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Vidukle, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Vidukle, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО ДОМ МЭС С ЗАВЕРШЕННЫМ РАЗДЕЛОМ 8 С ЦЕНТРАЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ! ПРЕИМУЩЕСТВО: - кирпичный д…
€43,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти