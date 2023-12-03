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Жильё в Vidiskiai, Литва

квартиры
4
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Knitiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Knitiskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
€27,900
в месяц
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Knitiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Knitiskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
€29,000
в месяц
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Capital
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Naruciai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Naruciai, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
€35,000
в месяц
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Capital
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Naruciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Naruciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
€55,000
в месяц
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Capital
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Дом с Furnace heating в Naruciai, Литва
Дом с Furnace heating
Naruciai, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Уникальная усадьба на продажу - часть поместья Ясульберри. Домашняя усадьба - 13,4 акра, ряд…
€18,500
в месяц
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Capital
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