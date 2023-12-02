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Коммерческая недвижимость в Veiveriu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Mazosios Zariskes, Литва
Коммерческая
Mazosios Zariskes, Литва
Площадь 359 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ - САНАТОРИЯ В ГОРОДЕ КУРСА. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ В ЧАСАХ ЕСТЕСТВЕННОГО: ЮЖНОЕ …
€95,000
в месяц
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