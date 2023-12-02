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Жильё в Veiveriu seniunija, Литва

Jure
3
5 объектов найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Jure, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jure, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
€36,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Вейверяй, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Вейверяй, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
€184,999
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с балконом, с интернетом, с With furniture в Papilvis, Литва
Дом с балконом, с интернетом, с With furniture
Papilvis, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Ищете садовый домик, где было бы уютно и комфортно, и вы были бы окружены природой? Хотели б…
€56,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Byliskes, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Byliskes, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
В ЗАВЕРШЕНИИ МЕСТА, BYLIC, СОДО ДОМ НАПРАВЛЕН! --------------------------------------------…
€44,900
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом в Mazosios Zariskes, Литва
Дом
Mazosios Zariskes, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
€140,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Типы недвижимости в Veiveriu seniunija

дома

Параметры недвижимости в Veiveriu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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