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Земельные участки в Варенский район, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки в Senoji Varena, Литва
Земельные участки
Senoji Varena, Литва
Массив из 3 участков для продажи в Старой Варене, Лакстигали г. Масса состоит из приусадебно…
€50,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Senoji Varena, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Senoji Varena, Литва
12.71 Продается участок под застройку в Старой Варене, Сако г. Удобный, проложенный доступ. …
€18,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kareivonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kareivonys, Литва
12,88 га ( 6,87 га леса ) участок для продажи в деревне Петроскан ( Тракский район. ) возле …
€79,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
+37068741112 arturas.zalkauskas@capital.lt
Земельные участки в Варена, Литва
Земельные участки
Варена, Литва
СОДО СКЛИПЫ НА ПРОДАЖУ . Участок на краю, в очень красивом месте. Поток проходит рядом с уча…
€5,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
+37068217000 mantas.navickas@capitalrealty.com
Realting.com
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